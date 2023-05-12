Более ста гостей: самая старая собака в мире отметит свой день рождения

38-летний владелец пса видит в нем связь с умершими родственниками и называет единственным в своем роде.

Related video

В четверг, 11 мая, самой старой собаке в мире, португальскому псу по кличке Боби, исполнился 31 год, пишет UPI.

Боби, родившийся 11 мая 1992 года, был назван Книгой рекордов Гиннесса самой старой собакой в ​​мире и самой старой собакой в ​​истории в начале этого года.

Всю свою жизнь он прожил в деревне Конкейрос со своим владельцем, 38-летним Леонелем Костой.

На субботу, 13 мая, владелец пса запланировал вечеринку, посвященную 31-летию Боби. Он сказал, что на вечеринке будет более 100 гостей, в том числе фанаты, прилетевшие из других стран.

По словам Косты, в прошлом у него было несколько собак-долгожителей, в том числе мать Боби, Гира, которая дожила до 18 лет.

"Если бы Боби заговорил, только он мог бы объяснить это, — сказал владелец пса в Книге рекордов Гиннесса. – Мы рассматриваем такие ситуации как нормальный результат их жизни, но Боби — единственный в своем роде".

Коста, которому было 8 лет, когда родился Боби, сказал, что видит в собаке связь с предыдущими поколениями своей семьи.

"Боби особенный, потому что смотреть на него — все равно, что вспоминать людей, которые были частью нашей семьи и, к сожалению, больше не здесь, таких как мой отец, брат, бабушка и дедушка, которые уже покинули этот мир", — сказал он.

Пес-долгожитель принадлежит к породе Рафейру ду Алентежу (или Португальская сторожевая, Португальский мастиф, Алентежский мастиф). На португальском эта порода называется, как Rafeiro do Alentejo и почти не встречается за пределами страны. Считается, что это потомки тибетских мастиффов, которых купцы когда-то привезли из Китая.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что Боби, несмотря на свой преклонный возраст, достаточно бодр. У него отличный аппетит и он любит играть с четырьмя кошками, которые живут вместе с ним.

Самой старой кошкой в мире является кошечка Флосси, которой исполнилось 27 лет. Флосси сначала жила на улице, но теперь у нее любящая семья на юго-востоке Лондона.