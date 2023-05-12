Понад сто гостей: найстаріший собака у світі відсвяткує свій день народження

38-річний власник пса бачить у ньому зв'язок із померлими родичами і називає єдиним у своєму роді.

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У четвер, 11 травня, найстарішому собаці у світі, португальському псу на прізвисько Бобі, виповнився 31 рік, пише UPI.

Бобі, який народився 11 травня 1992 року, був названий Книгою рекордів Гіннеса найстарішим собакою в світі і найстарішим собакою в історії на початку цього року.

Все життя він прожив у селі Конкейрос зі своїм власником, 38-річним Леонелем Костою.

На суботу, 13 травня, власник собаки запланував вечірку, присвячену 31-річчю Бобі. Він сказав, що на вечірці буде понад 100 гостей, зокрема фанати, які прилетіли з інших країн.

За словами Кости, у минулому у нього було кілька собак-довгожителів, зокрема мати Бобі, Гіра, яка дожила до 18 років.

"Якби Бобі заговорив, тільки він міг би пояснити це, — сказав власник пса в Книзі рекордів Гіннеса. — Ми розглядаємо такі ситуації як нормальний результат їхнього життя, але Бобі — єдиний у своєму роді".

Коста, якому було 8 років, коли народився Бобі, сказав, що бачить у собаці зв'язок із попередніми поколіннями своєї родини.

"Боби особливий, тому що дивитися на нього — все одно, що згадувати людей, які були частиною нашої родини та, на жаль, більше не тут, таких як мій батько, брат, бабуся та дідусь, які вже покинули цей світ", — сказав він.

Пес-довгожитель належить до породи Рафейру ду Алентежу (або Португальська сторожова, Португальський мастиф, Алентезький мастиф). Португальською ця порода називається як Rafeiro do Alentejo і майже не зустрічається за межами країни. Вважається, що це нащадки мастифів Тибету, яких купці колись привезли з Китаю.

Нагадаємо, у лютому ЗМІ повідомляли, що Бобі, попри свій похилий вік, досить бадьорий. У нього чудовий апетит і він любить грати з чотирма кішками, які мешкають разом з ним.

Найстарішою кішкою у світі є кішечка Флоссі, якій виповнилося 27 років. Флоссі спочатку жила на вулиці, але тепер у неї сім'я, що любить, на південному сході Лондона.