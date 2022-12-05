В России депутат предложил "мобилизовать" собак для участия в войне против Украины

Бездомные животные, по мнению депутата-коммуниста из Орла, могут пройти обучение для дальнейшего подрыва техники ВСУ.

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Россия в полномасштабной войне против Украины может задействовать бездомных собак. С таким предложением выступил депутат от партии КПРФ из города Орел Виктор Макаров.

В частности, во время заседания горсовета чиновники обсуждали проблему бездомных собак в городе и создания для них соответствующих приютов. Депутат от КПРФ Виктор Макаров в ходе обсуждения заявил, что животных можно задействовать для ведения боевых действий против Украины.

По словам чиновника, бездомные собаки могут попасть под мобилизацию и пройти небольшое обучение.

"Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков", — озвучил Макаров свою идею в ходе заседания горсовета.

Местные СМИ утверждают, что ранее депутат-коммунист предлагал еще одно "решение проблемы" с бездомными собаками в Орле. В частности, Макаров хотел, чтобы животных отправили в Китай.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в России повестки в военкомат начали выдавать иностранным гражданам. Так, около 80 сотрудников завода в Челябинске, среди которых выходцы из Беларуси и Узбекистана, получили извещение с требованием явиться в центр комплектации.

Также сообщалось, что в России планируют провести новую волну скрытой мобилизации для доукомплектации подразделений, которые будут участвовать в войне против Украины.

Военная разведка Украины, в свою очередь, сообщала, что в России создают систему полного контроля за военнообязанными, а повестки гражданам будут присылать через SMS-сообщение.