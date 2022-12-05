У Росії депутат запропонував "мобілізувати" собак для участі у війні проти України

Бездомні тварини, на думку депутата-комуніста з Орла, можуть пройти навчання для подальшого підриву техніки ЗСУ.

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Росія у повномасштабній війні проти України може залучити бездомних собак. З такою пропозицією виступив депутат від партії КПРФ з міста Орел Віктор Макаров.

Зокрема, під час засідання міськради чиновники обговорювали проблему безпритульних собак у місті та створення для них відповідних притулків. Депутат від КПРФ Віктор Макаров під час обговорення заявив, що тварин можна залучити для ведення бойових дій проти України.

За словами чиновника, бездомні собаки можуть потрапити під мобілізацію та пройти невелике навчання.

"Пропоную виховати цих собак для підриву танків", — озвучив Макаров свою ідею під час засідання міськради.

Місцеві ЗМІ стверджують, що раніше депутат-комуніст пропонував ще одне "розв'язання проблеми" з бездомними собаками в Орлі. Зокрема Макаров хотів, щоб тварин відправили до Китаю.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що в Росії повістки у військкомат почали видавати іноземним громадянам. Так, близько 80 співробітників заводу в Челябінську, серед яких вихідці з Білорусі та Узбекистану, отримали повідомлення з вимогою з'явитися до центру комплектації.

Також повідомлялося, що в Росії планують провести нову хвилю прихованої мобілізації для доукомплектації підрозділів, які братимуть участь у війні проти України.

Військова розвідка України, зі свого боку, повідомляла, що у Росії створюють систему повного контролю за військовозобов'язаними, а повістки громадянам надсилатимуть через SMS-повідомлення.