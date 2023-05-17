Родилась с огромной головой: женщина в 29 лет выглядит как младенец (фото)

Медики сообщили Адальгизе Суарес Алвес, что у ее маленькой дочери диагностирована гидроцефалия. По их прогнозам она должна была прожить всего три месяца. Однако врачи ошиблись и сейчас ей уже исполнилось 29 лет, но девушка по-прежнему выглядит как младенец.

48-летняя Адальгиза Суарес Алвес из Бразилии рассказала о том, что врачи говорили, что ее дочь Грациела проживет всего три месяца. У девочки редкое заболевание, которое приводит к повреждению черепа. Сейчас ей 29 лет, и она выглядит как младенец с огромной головой. Об этом пишет The Mirror.

Женщина ожидала своего первого ребенка и сразу почувствовала, что что-то не так, когда она ощутила сильную боль в животе.

Медики сообщили будущей матери, что у маленькой Грациелы диагностирована гидроцефалия. Это накопление жидкости в мозге, которое приводит к повышенному давлению и повреждению черепа. По их прогнозам она проживет всего три месяца. Однако врачи ошиблись и ей уже исполнилось 29 лет, но девушка по-прежнему выглядит как младенец.

У младенцы была диагностирована гидроцефалия Фото: Jam Press

Адальгиза решила поделиться с людьми, рассказав о ежедневной борьбе своей дочери с этим заболеванием, из-за которого при рождении ее прозвали "гигантским малышом".

"Я не думаю, что это жестоко, потому что "малыш" — это ласковое слово, но когда ее называют "большая голова", мне становится грустно, потому что тогда это просто жестоко", — сказала она.

Женщина также отметила, что ни перед рождением, ни сразу после него ничего нельзя было сделать, и теперь ее дочь неспособна ходить, говорить и недавно потеряла зрение.

При рождении девочку прозвали "гигантским малышом". Фото: Jam Press

"Ежедневно я ухаживаю за ней, купаю и кормлю ее со всей своей любовью. Я предана Грациеле, и мне очень приятно видеть, что о ней хорошо заботятся, как я, так и вся наша семья. Племянники, двоюродные братья, тети и многие другие члены семьи любят приезжать к ней. Я никогда не теряю надежды, потому что я женщина очень верующая и всегда ставлю Бога превыше всего. Я много молюсь каждый день", — рассказала бразильянка.

Адальгиса также является матерью Эланы, которой уже 28 лет, и Бруны, которой 26 лет. Она продолжает верить в то что ее первая дочь сможет прожить долгую и счастливую жизнь.

"Она передает позитивную энергию, и я чувствую умиротворение, которое переполняет меня, когда кто-то навещает ее. Я всегда буду давать ей самое лучшее", — добавила женщина.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.