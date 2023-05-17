"Ставленник Кремля в Беларуси": СМИ рассказали, что произойдет, когда умрет Лукашенко

По информации журналистов, Россия попытается вмешаться и усадить на место белорусского президента своего человека. Беларусь в значительной степени превратилась в вассальное государство Кремля, с тесной интеграцией в экономике, системе безопасности и пр.

Большинство жителей Беларуси не поддерживает режим Александра Лукашенко и всей государственной бюрократии. Вместе с тем элиты и спецслужбы на удивление остаются лояльны. Этого удалось достичь главным образом за счет разветвленной системы осведомителей. Силовики вынуждены либо подчиняться, либо молчать. Об этом сообщает Sky News.

Британское издание посвятило одну из своих публикаций тому, какие события последуют за смертью белорусского авторитарного лидера, которому, судя по сообщениям в СМИ, в последнее время явно нездоровится.

"Стоит ожидать того, что в местной элите будут формироваться разные группы и альянсы, как только вертикальная линия подчинения Лукашенко будет разорвана", — отметили авторы публикации.

При этом Россия, конечно же, попытается вмешаться и усадить на место белорусского президента своего ставленника.

"Сопротивляться этому будет сложно, так как при Лукашенко Беларусь в значительной степени превратилась в вассальное государство Кремля, с тесной интеграцией в экономике, системе безопасности, валютных и юридических вопросах", — высказали журналисты свое мнение.

Однако белорусы не хотят лишаться своего суверенитета, поэтому могут появиться достаточно влиятельные фракции, которые будут этому противостоять.

"Желание избавиться от той смирительной рубашки, в которой Лукашенко держал всю страну в течение тридцати лет, может проникнуть и в элиты", — написало Sky News.

При определенном сценарии могут возникнуть народные волнения, как в 2020 году. Причем Владимиру Путину может и не хватить ресурсов, чтобы противостоять народным массам, учитывая события в Украине.

Поэтому есть возможности для либерализации. Но представляется маловероятным, что в условиях российского ига появится новое демократическое руководство — и Светлана Тихановская въедет на белом коне со всеми освобожденными политзаключенными.

"Судя по советской истории, такой переход требует времени, однако новые лидеры могут открыть новые возможности, а Беларусь сыта по горло диктатурой", — отметило издание.

Напомним, что, по мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, Путин может воспользоваться "болезнью" Лукашенко и убрать его.

Также сообщалось, Лукашенко после визита к Путину появился на публике бледным, с охрипшим голосом и с перебинтованной рукой.