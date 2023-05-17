"Настоящая Рапунцель": полячка, которой запретили стричься, показала волосы длиннее ее роста

Каролина Чайковска отрастила почти двухметровые волосы и поделилась своими впечатлениями о жизни с такой уникальной прической. Быстрый рост волос она объясняет генами.

30-летняя полячка Каролина Чайковска с волосами длиной в 1.79 метра рассказала о том, как ее семья запретила ей стричься. В социальных сетях девушку назвали "настоящей Рапунцель". Об этом пишет Daily Star.

В детстве волосы девушки достигали плеч, но к старшей школе их длина стала ниже пояса. После того как в 19 лет она отрезала 30 см, ее мама и бабушка попросили ее никогда больше этого не делать.

Последний раз Каролина ходила к парикмахеру около 11 лет назад. С тех пор ее мама, сестра и партнер помогают ей подравнивать концы.

Сейчас длина ее волос составляет 5 футов 9 дюймов (179,83 см), что на полфута длиннее ее роста. Быстрый рост волос она объясняет генами. Девушка отметила, что их длинна часто приносила большие проблемы.

Каролина часто наступает на свои локоны, а в другой раз она проехалась по своей косе стулом на колесиках.

Теперь, чтобы избежать травм, она не дает волосам спутываться, собирая их в пучок. Полячка всегда спит с косой, а для поддержания здоровья волос использует маски и масла.

"У меня не всегда были длинные волосы. В детстве я носила волосы до плеч. В подростковом возрасте у меня были волосы длиной до пояса, и с тех пор я позволяла волосам расти. Потом я укоротила их примерно на 30 см. Это было 11 лет назад. Моя семья была недовольна. Сейчас если измерять от макушки головы, то длинна волос почти 180 см", — рассказала женщина.

Каролина часто наступает на свои локоны Фото: mediadrumimages/KarolinaCzajkows

Издание отмечает, что в семье Каролины у всех женщин всегда были длинные волосы.

В заключение Чайковская подчеркнула, что она любит свои волосы и не намерена избавляться от них, несмотря на противоречивые комментарии со стороны окружающих.

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