Россия заблокировала счета посольств Финляндии и Дании, — Reuters

В МИД Финляндии назвали замораживание счетов "издевательством", ссылаясь на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

Россия заблокировала банковские счета дипломатического представительства Финляндии и Дании, передает Reuters 17 мая.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что банковские счета перестали работать 27 апреля. После этого Министерство иностранных дел Дании заявило, что ее банковские счета были заморожены еще с лета 2022 года.

"Счета посольств Финляндии в России заморожены, и на данный момент они не могут быть использованы", – сказал Хаависто, добавив, что посольство и консульство Финляндии в России использовали резервы наличных денег для оплаты счетов.

Хаависто заявил, что замораживание счетов является "издевательством", ссылаясь на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, призванную защищать дипломатические представительства за рубежом. Финляндия направила российским властям ноту с просьбой обеспечить возможность функционирования миссий и официального объяснения причин замораживания счетов.

На это в МИД РФ ответили, что считают эти действия законными, так как отображают политику касательно РФ.

"Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Дании заявило, что ограничения, введенные российскими властями, привели к блокированию банковских карт посольства, однако продолжает выплачивать зарплату сотрудникам и оплачивать счета.

Напомним, в конце апреля Швеция и Финляндия перевели свои ВМС в боевую готовность, так как по данным стран, российские военные корабли не только намерены повредить расположенные в стране ветровые электростанции, но и рассматривают планы начать нападение на Аландские острова.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса НАТО. Вступление Финляндии в НАТО обострит ситуацию, Москва рассматривает это как посягательство на российские интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.