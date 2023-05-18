Соперник Эрдогана Киличдароглу заявил, что в случае победы выдворит из Турции миллионы беженцев

Кандидат в президенты заявил, что из-за беженцев вырастет курс доллара, а также хлынут другие беженцы.

Кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу заявил 18 мая, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Анкаре.

"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев", — сказал Киличдароглу.

Он добавил, что на сегодняшний день в Турции насчитывается более 10 миллионов беженцев.

"Если они останутся, в Турцию хлынут более 10 млн новых переселенцев, доллар вырастет до 30 лир", — сказал кандидат от оппозиции.

Ранее Кемаль Киличдароглу обвинил своего соперника, действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, во лжи и махинациях в первом туре голосования, состоявшемся 14 мая. Согласно результатам выборов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому в Турции будет 2-й тур. За кресло президента будут бороться Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу.

В Турции первый тур президентских выборов прошел с массовыми драками, несчастными случаями на избирательных участках, голосованиями в чудаковатых костюмах и с флешмобами, кто громче ударит печатью. Всего в стране и за ее пределами было установлено 191 884 урны для голосования. Право голоса имели 64 миллиона турецких граждан.