Выглядит как ребенок: модели запретили пользоваться приложением для знакомств (фото)

Администрация приложения для знакомств удалила аккаунт модели Каролины Лопес, посчитав, что она слишком молодо выглядит.

20-летняя Каролина Лопес из Бразилии надеялась найти себе парня, но ее забанили в приложении для знакомств. Модель утверждает, что это может быть связано с ее молодой внешностью. Об этом пишет Daily Star.

Модель пыталась найти себе парня с помощью онлайн-знакомств. Девушке не первый раз уже удаляют анкету.

"С 2022 года мне пришлось создать шесть разных аккаунтов и даже сменить номер мобильного телефона", — рассказала Каролина.

Девушка потратила месяц на поиск потенциальных женихов, прежде чем ее анкета якобы вновь была деактивирована.

Каролина, которая работает моделью и у которой больше 227 тысяч подписчиков в Instagram, заявила, что пользователи действительно сомневаются в ее возрасте.

Модель пыталась найти себе парня с помощью онлайн-знакомств Фото: Соцсети

"Надеюсь, вы не несовершеннолетняя, юная леди?", — написал один из пользователей приложения.

Издание отмечает, что молодая модель все еще надеется, что в один прекрасный день она вернется в приложения, и именно благодаря ему наконец-то найдет своего возлюбленного.

"Мне обидно, потому что так трудно встретить кого-то", — добавила девушка.

Ранее Фокус писал, что боксерша призналась, что заработала крупную сумму на OnlyFans. Чемпионка мира по версии IBF в самом легком весе Эбани Бриджес рассказала, что стала одной из первых профессиональных спортсменок, кто появился на платной платформе. По словам женщины, только за регистрацию ей заплатили более четверти миллиона фунтов.

Также сообщалось, что сталкер спрятался на чердаке и сделал фото модели, пока она спала. Маурисио Герреро прятался в доме женщины в течение двух дней. Преследователь, который тайком снимал модель OnlyFans на видео, пока она спала, утверждает, что "ей это понравилось".