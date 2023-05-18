Шантаж Путина провалился, но следующий год будет сложным, — Евросоюз

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в мае 2022 года ЕС запустил план, позволивший обеспечить энергосбережение и диверсифицировать источники энергии. Средиземноморский регион сыграл в этом ключевую роль и помог 27 странам преодолеть кризис.

Попытка российского президента Владимира Путина шантажировать Европу, используя энергоресурсы, потерпела неудачу, но следующий год все равно будет сложным, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на встрече министров энергетики стран Средиземноморья в Мальте. Об этом сообщает Sky News.

По словам Симсон, Средиземноморский регион сыграл ключевую роль и помог 27 странам ЕС преодолеть беспрецедентный год энергетического кризиса и сложностей, вызванных российским вторжением в Украину.

В мае 2022 года ЕС запустил план REPowerEU в ответ на сложности, возникшие на рынке из-за вторжения РФ. Такой план был призван обеспечить энергосбережение, увеличить производство экологически чистой энергетики и диверсифицировать энергоснабжение.

"Спустя мы можем сказать, что попытка Путина шантажировать Европу энергоресурсами провалилась, а в долгосрочной перспективе важно вкладывать значительные средства в возобновляемые источники", — пояснила Симсон.

У Зеленского прокомментировали идею "корейского сценария" для Украины. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что все в международном сообществе отдают себе отчет в том, как ограничены путинские элиты во времени и силах. Никакой заморозки войны в Украине быть не должно, отметил он.

Также сообщалось, что у Путина ответили на призывы принять Украину в НАТО. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что следует учитывать не потенциальную, а непосредственную угрозу. Зампредседатель Совбеза РФ отдельно прошелся по тому, к чему приведет вступление Киева к Альянс.