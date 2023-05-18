"Будем дожимать": у Зеленского ответили на идею "корейского сценария" для Украины

По словам советника ОП Михаила Подоляка, все в международном сообществе понимают, как ограничены путинские элиты во времени и силах, а потому никакой заморозки войны в Украине не будет.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые идеи "заморозки конфликта" в Украине являются фикцией. Об этом он написал у себя в Twitter.

По его словам, такие нарративы являются прямым следствием деятельности российской пропаганды и дипломатии. Они время от времени возникают в СМИ, но представляют собой не более чем псевдоаналитический продукт.

"В реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в каких кабинетах они не обсуждаются", — отметил Подоляк.

По его словам, все "игроки" прекрасно понимают, что происходит. Все стороны осознают, насколько ограниченными во времени и силах являются Российская Федерация, а также элиты, связанные с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Путь неизменен. Будем дожимать", — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк о заморозке войны в Украине Фото: скриншот

Отметим, что журналисты Politico заявили, что США рассматривают вероятность "корейского" сценария войны для Украины. Сообщается, что в долгосрочной перспективе заморозка войны может удовлетворить Киев и Москву. Вопрос только в том, где провести условную линию разграничения.

Еще в феврале 2023 года о разделении Украины говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Виктор Медведчук и другие пророссийские политики в Украине будут давать предложения о "создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, однако намекнул, что речь идет о представителях запрещенной партии ОПЗЖ.