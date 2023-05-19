Об уменьшении влияния Кремля на страны Балтии свидетельствует решение о переименовании Калининграда Польшей и Латвией. В администрации президента РФ Владимира Путина подобный шаг назвали "проявлением русофобии".

Влияние Российской Федерации в Балтийском регионе постепенно сокращается. Эта тенденция усиливается, что вызывает недовольство у властей РФ. Об этом пишет издание The Hill.

Поступление запросов на изменение названий Калининградской области и города Калининграда от Польши и Литвы свидетельствует о тенденции сокращения влияния Российской Федерации в Балтийском регионе. На основе этих запросов, Польша и Литва выразили желание использовать свои собственные названия, такие как Крулевец и Каралючюс соответственно, для обозначения указанных территорий. Это может быть рассмотрено как один из множества факторов, указывающих на уменьшение влияния России в этом регионе.

"Мы солидарны с нашими соседями-поляками и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные названия на литовском языке", – заявили представители Литвы.

Кроме того, недавно президент парламента Республики Молдова объявил о фактическом выходе страны из межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Данное решение выйти из этой ассамблеи может быть рассмотрено как шаг к сокращению связей с Россией и стремление страны укрепить свою независимость и приверженность европейскому интеграционному пути.

"За 30 лет стало ясно, что присутствие Республики Молдова в структурах СНГ не помогло нам вывести российскую армию с нашей территории, разрешить приднестровский конфликт. Пребывание в СНГ не защитило нас от шантажа среди зимы. Выход из Ассамблеи СНГ – первый шаг. Украина вышла из этой организации. Республика Молдова является свободным государством для принятия суверенных решений. Мы продемонстрировали, что хотим демократии, свободы дома", — заявил молдавский государственный и политический деятель Игорь Гросу.

Балтийские республики, состоящие в прошлом в составе СССР, имеют своеобразную политическую динамику, отличную от других регионов, в которых Москва имела более значительное влияние. Несмотря на это, связи с русскоязычным населением остаются важным фактором влияния России в регионе, и Кремль использует их для создания напряженности в общественно-политической сфере балтийских стран. Это может способствовать расколам и напряженности в обществе, а также воздействовать на политические процессы в регионе.

Напомним, что 13 мая стало известно, что в Литве предложили переименовать российский город Калининград в Каралячуус. С такой инициативой выступили два депутата-консерватора.

Кроме того, 10 мая в Польше решили переименовать российский город Калининград на Крулевец. Более того, для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуется польское название Крулевецкая область, а не Калининградская, как это было до этого.

Также сообщалось, что в Кремле отреагировали на переименование Калининграда. Представители Кремля восприняли решение употреблять польское название Крулевец вместо Калининграда с негодованием. По их мнению, это является "проявлением русофобии".