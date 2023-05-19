Подсказка от Вселенной: женщине во сне приснились восемь яиц, которые помогли ей разбогатеть

Самани Плукджай приснился пожилой мужчина, который посоветовал ей сделать особое приношение богам, состоящее из восьми яиц и риса. Он уверил ее, что после этого она обретет большую удачу.

61-летняя Самани Плукджай из Таиланда стала невероятно богатой после выигрыша в лотерее. Она утверждает, что победить ей помог ее сон. Об этом пишет The Thaiger.

Женщине приснился пожилой мужчина, который посоветовал ей сделать особое приношение богам, состоящее из восьми яиц и риса. Он уверил ее, что после этого она обретет большую удачу.

Самани Плукджай решила, что сон является намеком на цифры. Она подумала, что пожилой мужчина подсказывает ей определенные комбинации: рис символизирует цифру 9, а яйца — 0, и их всего восемь. Вдохновленная этими символами, женщина приобрела лотерейные билеты с цифрами, которые увидела во сне, и сорвала джекпот. Ее выигрыш составил 12 миллионов бат (более 350 тысяч долларов).

Самани планирует потратить часть своего выигрыша на строительство храма, подарить детям часть денег, оплатить обучение своих пятерых внуков и также погасить свои долги.

Издание отмечает, что раньше женщина не верила в пророческие сны, однако теперь она утверждает, что обязательно будет прислушиваться и обращать внимание на подсказки от Вселенной.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.