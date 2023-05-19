Граждане пяти стран НАТО согласны, что Украина может вступить в Альянс до конца войны, — опрос

В июле 2023 года пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На фоне этого граждан Германии, Франции, Италии, Нидерландов и США решили опросить о том, каких действий они ожидают от Альянса по результатам этого саммита.

Граждане пяти стран НАТО поддерживают, чтобы Украины вошла в состав Альянса несмотря на то, что война с Россией продолжается. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Kantar, который был проведен по заказу центра "Новая Европа".

Речь идет о Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки, Нидерландах и Италии. Опрошенные в этих странах считают, что процесс вхождения Украины в НАТО можно начать уже сейчас.

В июле 2023 года пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На фоне этого граждан 5 стран, которые входят в оборонный блок, решили опросить о том, каких действий они ожидают от Альянса по результатам этого саммита.

В опросе сказано, что два самых популярных варианта ответа – это "пригласить Украины стать членом НАТО, несмотря на войну с РФ", а также "пригласить Украины стать членом НАТО, с фактическим вступлением после конца войны".

Сообщается, что эти два варианта поддерживают от 50% до 56% опрошенных граждан стран Европейского союза. Однако в Соединенных Штатах за такие варианты проголосовали 70% опрошенных из тех, кто определился.

Также в исследовании говорится, что самое большое сопротивление вступлению Украины в Альянс высказали жители Германии, но на уровне 22%. Меньше всего таким настроениям подвержены жители США – 12%. Во Франции такого мнения придерживаются 17% опрошенных, в Италии – 19%, а в Нидерландах – 16%

Кроме того, в опросе есть вариант ответа "подождать с приглашением, пока не закончится война с РФ". Такой ответ выбрали 29% жителей Нидерландов, 19% респондентов в США, 27% во Франции, 22% в Германии, 28% в Италии.

Отмечается, что у респондентов была возможность выбирать несколько ответов сразу.

Опрос граждан стран НАТО Опрос граждан стран НАТО Опрос граждан стран НАТО Опрос граждан стран НАТО

Также в опросе говорится, что 40% граждан Франции, 57% граждан Германии, 39% респондентов из Италии, 48% опрошенных из Италии и 32% американцев считают, что главным условием для обеспечения долгосрочного мира в Украине является смена политического режима в Российской Федерации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 мая рассказал, когда НАТО обсудит поставки истребителей для ВСУ. Министры обороны стран Альянса постоянно обсуждают возможности поставок Украине западных самолетов. По словам генсека НАТО, надо решить вопросы с огромным количеством боеприпасов, запчастей и техобслуживания авиации.

Еще журналисты Reuters заявили, что НАТО утвердит план на случай войны с РФ. По словам историка Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Яна Хоупа, Альянс не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против Москвы и ее союзников.