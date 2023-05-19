"Россия — слабая страна": Зеленский заявил, что время империй истекло (видео)

По словам президента, Украина побеждает агрессора с меньшим количеством оружия в руках. Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман предложил украинскому лидеру быть посредником для завершения большой войны.

Россия не является сильной страной, а ее агрессия происходит от понимания конца времени империй. Такое мнение выразил 19 мая президент Украины Владимир Зеленский на саммите Лиги арабских государств в Джедде (город в Саудовской Аравии).

"Россия слаба, Украина побеждает ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй истекло. Время свободных независимых наций не истечет никогда", — сказал глава государства.

Президент Украины предложил участникам Лиги арабских государств прямое сотрудничество.

"Пусть наша с вами сила будет скоординирована ради покоя и блага людей всех наций", — заключил Зеленский.

Принц Мухаммед ибн Салман на встрече с Владимиром Зеленским заявил о готовности Саудовской Аравии быть посредником для завершения войны в Украине.

"Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по украинскому урегулированию и готова выступить посредником", — отметил принц.

Напомним, что в Евросоюзе не поддержали вариант мирного соглашения Киева с Москвой на равных условиях. Жертва не может быть равна агрессору, уверена глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет встретиться с Зеленским в японском городе Хиросима на полях саммита G7. Это станет первой встречей лидеров после начала большой войны в Украине.