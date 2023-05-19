Пошутили про армию: в Китае власти оштрафовали комиков на 2 млн долларов (видео)

В Китае не стали терпеть шутку про армию и на стендап-площадку был наложен значительный штраф. Компания вынуждена отвечать за слова комика Ли Хаоши.

Китайская комедийная труппа была оштрафована на сумму в 14,7 млн юаней (2 млн долларов) из-за шутки о солдатах, которая ссылалась на лозунг президента Си Цзиньпина. В юмористическом номере поведение военных сравнилось с поведением собак. Об этом пишет BBC News.

За оскорбление китайской армии, стендап-площадку "Shanghai Xiaoguo Culture Media" в Шанхае оштрафовали. Они были вынуждены отвечать за слова комика Ли Хаоши.

"Другие собаки, которых вы увидите, заставят вас подумать, что они очаровательны. Эти две собаки только напомнили мне… "Бейтесь, чтобы победить, тренируйте образцовое поведение", — пошутил комик.

Эта фраза является частью лозунга, который президент Си Цзиньпин озвучил в 2013 году в качестве цели для китайских военных.

В аудиозаписи выступления, размещенной на китайской платформе Weibo, слышно, как зрители смеются над шуткой. Однако в соцсетях она была встречена гораздо менее радушно, после того как один из зрителей пожаловался на нее. Власти Пекина заявили, что во вторник они начали расследование.

Они конфисковали 1,32 млн юаней (чуть более 184 тысячи долларов), которые посчитали незаконным доходом, и оштрафовали компанию еще на 13,35 млн юаней (почти 1.9 млн долларов).

Деятельность Shanghai Xiaoguo в столице Китая также была приостановлена на неопределенный срок.

Ранее Фокус писал, что в Японии за курение на работе оштрафовали чиновника на 1,44 млн иен. За 14 лет службы на перекуры во время работы мужчина потратил 355 часов и 19 минут.

Также сообщалось, что мужчину посадили в тюрьму за календарь с насмешками над королем. Жителя Таиланда арестовали за продажу календарей, которые содержали иллюстрации уток в королевских регалиях. В стране за оскорбление короля и членов его семьи полагается от 3 до 15 лет тюрьмы.