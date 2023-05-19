Попросил уборщицу держать ногу: в Германии хирурга уволили после успешной ампутации

Руководитель больницы Норберт Пфайффер заявил, что их сотрудник ошибочно решил продолжить сложную процедуру, несмотря на отсутствие квалифицированного ассистента.

Руководство одной из больниц на западе Германии выразило сожаление после того, как выяснилось, что один из хирургов попросил уборщицу помочь в ампутации пальца ноги. Об этом пишет ABC News.

Инцидент в университетской больнице Майнца, произошедший в 2020 году, не привел к каким-либо осложнениям у пациента, но врач после этого был уволен.

Руководитель больницы Норберт Пфайффер заявил, что хирург ошибочно решил продолжить сложную процедуру, несмотря на отсутствие квалифицированного ассистента.

Когда пациент, получивший местную анестезию, стал беспокойным, врач попросил уборщицу, находившуюся поблизости, подержать его за ногу и передать хирургические инструменты. Местные СМИ отмечали, что у женщины не было медицинского опыта.

Об инциденте стало известно после того, как руководитель больницы заметил уборщицу с окровавленными марлевыми салфетками в руках в операционной.

"Этого не должно было случиться", — заявил Пфайффер.

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