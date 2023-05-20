"Угрожал сказкой" в Германии осудили психиатра, который процитировал братьев Гримм

Немецкий суд признал врача виновным в том, что он грозил смертью коллеге в ходе спора, отправив по электронной почте отрывок из сказки "Девочка-гусынья", где персонаж был приговорен к страшной казни.

В пятницу, 19 мая, Государственный суд Франкфурта отклонил апелляцию и оставил в силе вердикт, вынесенный судебному психиатру за то, что он использовал в переписке с сотрудником ассоциации врачей цитату из сказки. Об этом пишет AP News.

Сообщается, что в декабре 2021 подсудимый отправил коллеге электронное письмо с отрывком из сказки братьев Гримм "Девочка-гусынья" в рамках спора из-за правил использования поставщика услуг для видеоконсультаций с клиентами.

В цитате шла речь о служанке, которая притворялась невестой принца. Героиня сказки сказала королю, что человек, обманувший хозяев, заслуживает того, чтобы с него сняли одежду, засунули в бочку, утыканной гвоздями, которую бы волокли лошади до тех пор, пока обманщик не умрет В конце монарх сказал, что девушка сама вынесла себе приговор.

"В вашей трагедии я что-то вроде "старого короля", — написал психиатр.

В результате суд признал врача виновным в том, что он "умышленно угрожал работнику смертью, образно говоря, сказкой". Ему вынесли официальное предупреждение и оставив за собой право наложить штраф.

В этом году психиатр подал апелляцию, однако она была отклонена судом.

Напомним, что 19 мая стало известно об увольнении немецкого хирурга, который попросил уборщицу помочь в ампутации пальца ноги. Инцидент в университетской больнице Майнца, произошедший в 2020 году, не привел к каким-либо осложнениям у пациента, но врач после этого потерял работу.

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