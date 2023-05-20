В Индии свадьба закончилась массовой дракой между родственниками: во всем виноват кондиционер

Когда жених узнал, что родственники невесты не дали ей в приданое кондиционер, очень разозлился и ударил молодую так, что та потеряла сознание. Далее к разборкам подключились родственники с обеих сторон.

В Индии свадьба закончилась массовой дракой из-за отсутствия кондиционера в приданом невесты. Об этом сообщает Odisha TV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Жених с невестой торжественно поднялись на сцену, чтобы обменяться цветочными гирляндами в рамках Джаймалы – традиционного индийского свадебного ритуала. Именно в этот момент молодой узнал, что родители его будущей жены не согласились подарить будущим супругам кондиционер. Из-за этого он разозлился и изо всех сил толкнул невесту так, что она упала со сцены и ударилась, из-за чего потеряла сознание.

Дальше между семьями молодых началась потасовка. Многие из присутствующих на свадьбе в результате получили травмы.

Когда полиция всех успокоила, обе стороны решили отменить свадьбу.

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