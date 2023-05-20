В Испании во время показательной тренировки разбился истребитель F-18 (фото, видео)

Во время полета у самолета возникли проблемы, поэтому пилоту пришлось использовать спасательную систему для быстрой эвакуации.

В Испании на авиабазе Сарагоса во время показательной тренировки произошла авиакатастрофа. Истребитель упал на землю и взорвался. Об этом пишет испанское издание Heraldo de Aragón.

Сообщается, что событие произошло около 12 часов дня. Истребитель F-18 выполнял маневры, а затем пилот катапультировался, а самолет просто начал пикировать, далее ударился о землю и взорвался.

Обломки разбитого истребителя F-18

По данным издания, пилот, успевший вовремя катапультироваться, был доставлен в больницу с травмой ног. Угрозы его жизни пока нет.

В Гражданской гвардии Испании сообщили, что в работе истребителя произошли проблемы.

Обломки разбитого истребителя F-18

Также сообщается, что ни гражданские объекты, ни граждане в результате ЧП не пострадали.

Напомним, что в Колумбии четверо детей 17 дней выживали в джунглях после авиакатастрофы. Трех детей и младенец нашли живыми более чем через две недели после того, как самолет с ними на борту разбился в джунглях колумбийской Амазонки.

Ранее сообщалось, что в РФ СМИ насчитали четыре падения вражеской авиатехники — самолетов Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8, в результате чего погибли по меньшей мере 9 летчиков.