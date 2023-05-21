Первый в мире случай: британский ветеран покорил Эверест без обеих ног (фото)

Хари Будда – первый альпинист с протезами выше колен, который покорил такую высот. По его словам, главная цель такого поступка — изменить восприятие инвалидности и вдохновить людей воплощать мечты.

Ветеран британской армии, потерявший обе ноги в Афганистане, поднялся на вершину Эвереста высотой 8,849 метров. Об этом военный сообщил на своей странице в Facebook 20 мая.

43-летний Хари Будда Магар стал первым человеком с двойной ампутацией выше колена, покорившего самую высокую гору.

Как он сам говорит, принял этот вызов не только ради себя, а ради других людей, у которых есть особые потребности.

"Мое восхождение на Эверест – это не только для меня, но и для людей с инвалидностью, гуркхов и их семей, Непала и непальцев, Великобритании и стран Содружества, Вооруженных Сил и ветеранов вашей страны, жертв войны и уцелевших нуждающихся свободы и мира", — написал он.

Хари Будда был оснащен специальными протезами с обогревателями, но, по сути, поднимался с помощью рук.

Он предполагал, что ему понадобится втрое больше времени, чем здоровым альпинистам, чтобы достичь вершины. В конечном итоге ему понадобилось 11 дней и оказалось труднее, чем он мог себе вообразить.

Будда говорит, что когда становилось невыносимо — его вдохновляли мысли о семье.

Кто такой Хари Будда

Хари Будда Магар – бывший солдат полка гуркхов, ветеран и отец троих детей, живущий в Кентербери, Великобритания.

Он потерял обе ноги в 2010, когда наступил на самодельное взрывное устройство.

Хари Будда Магар – оптимистичный и жизнерадостный мужчина, но сразу после потери ног таким он не был, и думал, что его жизнь закончилась. Но со временем, он начал приспосабливаться к новой реальности.

В интервью The Guardian он шутил о преимуществах жизни без ног, таких как "отсутствие зловонных носков" и "возможность лежать на очень маленьких диванах".

Напомним, альпинист Ноэль Ханна из Северной Ирландии, десятикратный покоритель Эвереста, погиб во время спуска с вершины Аннапурна 18 апреля.

Известно, что Эверест является самой высокой точкой нашей планеты — его высота составляет 8 849 метров над уровнем моря, и каково же было удивление ученых, когда они обнаружили следы того, что на самой высокой горе обитают загадочные кошки.