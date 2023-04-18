Во время спуска с вершины в Гималаях погиб десятикратный покоритель Эвереста (фото)
Легендарный британец Ноэль Ханна, стремившийся покорить все 14 вершин высотой 8 тысяч метров, скончался в лагере после того, как совершил спуск с 10-й по высоте горы мира.
Альпинист Ноэль Ханна из Северной Ирландии, десятикратный покоритель Эвереста, погиб во время спуска с вершины Аннапурна. Об этом 18 апреля сообщает RTÉ.
Понятно, что он погиб ночью в лагере IV после спуска с вершины. Тело 56-летнего мужчины доставили в город Катманду. Другие альпинисты отметили, что для них новость оказалась неожиданной.
Юбарадж Хативада, чиновник Департамента туризма сказал, что обстоятельства смерти британца неизвестны. По его словам, индийского альпиниста Балджита Каура, вчера упавшего в трещину в нижнем течении Аннапурны, нашли живым.
Пик Аннапурна в западном Непале, на который впервые поднялся Морис Герцог из Франции в начале 1950-х годов, считается опасным из-за риска частого схода лавин. В сообщении издания, ссылающегося на данные представителей пешеходного туризма, по меньшей мере 365 человек поднялись на Аннапурну, а более 72 погибли на горе. На прошлой неделе трое непальских альпинистов погибли после попадания в ледниковую ловушку в нижней части горы Эверест.
Кто такой Ноэль Ханна
В 2018 году он стал первым человеком с острова Ирландия, который успешно поднялся и спустился на K2. Известно, что он был в экспедиции на Аннапурну, 10-ю высшую гору в мире. Банджо Беннон из Ньюри, второй альпинист из Северной Ирландии, которому удалось подняться на Эверест в 2003 году, отмечал, что у Ноэля была амбициозная цель. По его словам, он намеревался подняться на все 14 вершин более 8000 метров, поскольку это была его мечта.
Напомним, в сентябре 2022 года известная альпинистка-рекордсменка Хиллари Нельсон трагически погибла в Гималаях. Трагедия произошла во время восхождения с восьмой самой высокой вершины Непала — горы Манаслу. Альпинистка накануне в своем микроблоге рассказала, что осложнившееся из-за плохих погодных условий восхождение на гору заставило ее тосковать по родному дому. Погибшую, как подтверждает ее туристическая компания Shangri-La Nepal Trek, сначала спустили в расположение базового лагеря, а затем доставили в больницу Катманду для возможного вскрытия.