Во время спуска с вершины в Гималаях погиб десятикратный покоритель Эвереста (фото)

Легендарный британец Ноэль Ханна, стремившийся покорить все 14 вершин высотой 8 тысяч метров, скончался в лагере после того, как совершил спуск с 10-й по высоте горы мира.

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Альпинист Ноэль Ханна из Северной Ирландии, десятикратный покоритель Эвереста, погиб во время спуска с вершины Аннапурна. Об этом 18 апреля сообщает RTÉ.

Понятно, что он погиб ночью в лагере IV после спуска с вершины. Тело 56-летнего мужчины доставили в город Катманду. Другие альпинисты отметили, что для них новость оказалась неожиданной.

Ноель Ханна Фото: BBC

Юбарадж Хативада, чиновник Департамента туризма сказал, что обстоятельства смерти британца неизвестны. По его словам, индийского альпиниста Балджита Каура, вчера упавшего в трещину в нижнем течении Аннапурны, нашли живым.

Пик Аннапурна в западном Непале, на который впервые поднялся Морис Герцог из Франции в начале 1950-х годов, считается опасным из-за риска частого схода лавин. В сообщении издания, ссылающегося на данные представителей пешеходного туризма, по меньшей мере 365 человек поднялись на Аннапурну, а более 72 погибли на горе. На прошлой неделе трое непальских альпинистов погибли после попадания в ледниковую ловушку в нижней части горы Эверест.

Кто такой Ноэль Ханна

В 2018 году он стал первым человеком с острова Ирландия, который успешно поднялся и спустился на K2. Известно, что он был в экспедиции на Аннапурну, 10-ю высшую гору в мире. Банджо Беннон из Ньюри, второй альпинист из Северной Ирландии, которому удалось подняться на Эверест в 2003 году, отмечал, что у Ноэля была амбициозная цель. По его словам, он намеревался подняться на все 14 вершин более 8000 метров, поскольку это была его мечта.

Напомним, в сентябре 2022 года известная альпинистка-рекордсменка Хиллари Нельсон трагически погибла в Гималаях. Трагедия произошла во время восхождения с восьмой самой высокой вершины Непала — горы Манаслу. Альпинистка накануне в своем микроблоге рассказала, что осложнившееся из-за плохих погодных условий восхождение на гору заставило ее тосковать по родному дому. Погибшую, как подтверждает ее туристическая компания Shangri-La Nepal Trek, сначала спустили в расположение базового лагеря, а затем доставили в больницу Катманду для возможного вскрытия.