Під час спуску з вершини у Гімалаях загинув десятиразовий підкорювач Евересту (фото)

Легендарний британець Ноель Ханна, який прагнув підкорити усі 14 вершин висотою 8 тисяч метрів, помер у таборі після того, як здійснив спуск з 10-ї за висотою гори світу.

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Альпініст Ноель Ханна з Північної Ірландії, десятиразовий підкорювач Евересту, загинув під час спуску з вершини Аннапурна. Про це 18 квітня повідомляє RTÉ.

Відомо, що він помер вночі в таборі IV після спуску з вершини. Тіло 56-річного чоловіка доставили до міста Катманду. Інші альпіністи зазначили, що для них новина виявилася несподіваною.

Ноель Ханна Фото: BBC

Юбарадж Хативада, чиновник Департаменту туризму, сказав, що обставини смерті британця невідомі. За його словами, індійського альпініста Балджита Каура, який вчора впав у тріщину в нижній течії Аннапурни, знайшли живим.

Пік Аннапурна в західному Непалі, на який вперше піднявся Моріс Герцог з Франції на початку 1950-х років, вважається небезпечним через ризик частого сходження лавин. У повідомленні видання, яке посилається на дані представників пішохідного туризму, щонайменше 365 людей піднялися на Аннапурну, а понад 72 загинули на горі. Минулого тижня троє непальських альпіністів-шерпів загинули після того, як потрапили у льодовикову пастку у нижній частині гори Еверест.

Хто такий Ноель Ханна

У 2018 році він став першою людиною з острова Ірландія, яка успішно піднялася та спустилася на K2. Відомо, що він був в експедиції на Аннапурну, 10-ту найвищу гору у світі. Банджо Беннон із Ньюрі, другий альпініст з Північної Ірландії, якому вдалося піднятися на Еверест у 2003 році, зазначав, що у Ноеля була амбітна мета. З його слів, він мав намір піднятися на усі 14 вершин понад 8000 метрів, оскільки це була його мрія.

Нагадаємо, у вересні 2022 року відома альпіністка-рекордсменка Хіларі Нельсон трагічно загинула у Гімалаях. Трагедія відбулася під час сходження з восьмої найвищої вершини Непалу — гори Манаслу. Альпіністка напередодні у своєму мікроблозі розповіла, що сходження на гору, яке ускладнилося через погані погодні умови, змусило її тужити за рідним домом. Загиблу, як підтверджує її туристична компанія Shangri-La Nepal Trek, спершу спустили в розташування базового табору, а потім доправили до лікарні Катманду для можливого розтину.