Під час спуску з вершини у Гімалаях загинув десятиразовий підкорювач Евересту (фото)
Легендарний британець Ноель Ханна, який прагнув підкорити усі 14 вершин висотою 8 тисяч метрів, помер у таборі після того, як здійснив спуск з 10-ї за висотою гори світу.
Альпініст Ноель Ханна з Північної Ірландії, десятиразовий підкорювач Евересту, загинув під час спуску з вершини Аннапурна. Про це 18 квітня повідомляє RTÉ.
Відомо, що він помер вночі в таборі IV після спуску з вершини. Тіло 56-річного чоловіка доставили до міста Катманду. Інші альпіністи зазначили, що для них новина виявилася несподіваною.
Юбарадж Хативада, чиновник Департаменту туризму, сказав, що обставини смерті британця невідомі. За його словами, індійського альпініста Балджита Каура, який вчора впав у тріщину в нижній течії Аннапурни, знайшли живим.
Пік Аннапурна в західному Непалі, на який вперше піднявся Моріс Герцог з Франції на початку 1950-х років, вважається небезпечним через ризик частого сходження лавин. У повідомленні видання, яке посилається на дані представників пішохідного туризму, щонайменше 365 людей піднялися на Аннапурну, а понад 72 загинули на горі. Минулого тижня троє непальських альпіністів-шерпів загинули після того, як потрапили у льодовикову пастку у нижній частині гори Еверест.
Хто такий Ноель Ханна
У 2018 році він став першою людиною з острова Ірландія, яка успішно піднялася та спустилася на K2. Відомо, що він був в експедиції на Аннапурну, 10-ту найвищу гору у світі. Банджо Беннон із Ньюрі, другий альпініст з Північної Ірландії, якому вдалося піднятися на Еверест у 2003 році, зазначав, що у Ноеля була амбітна мета. З його слів, він мав намір піднятися на усі 14 вершин понад 8000 метрів, оскільки це була його мрія.
Нагадаємо, у вересні 2022 року відома альпіністка-рекордсменка Хіларі Нельсон трагічно загинула у Гімалаях. Трагедія відбулася під час сходження з восьмої найвищої вершини Непалу — гори Манаслу. Альпіністка напередодні у своєму мікроблозі розповіла, що сходження на гору, яке ускладнилося через погані погодні умови, змусило її тужити за рідним домом. Загиблу, як підтверджує її туристична компанія Shangri-La Nepal Trek, спершу спустили в розташування базового табору, а потім доправили до лікарні Катманду для можливого розтину.