Не выжила в аварии в 1942-м: 8-летняя девочка утверждает, что помнит свою прошлую жизнь (видео)

Американка Эшли рассказала, что ее ребенок уже в пятилетнем возрасте начал утверждать, что пережил реинкарнацию. Дочь думает, что женщина ее новая мама.

В США женщина по имени Эшли поделилась в TikTok своими наблюдениями о том, что ее восьмилетняя дочь говорит необычные вещи, утверждая, что помнит определенные события из своей предыдущей жизни. Об этом пишет Daily Star.

Женщина рассказала, что ее ребенок уже в пятилетнем возрасте начал утверждать, что пережил реинкарнацию. В то время мать попросила девочку более подробно рассказать об этом и сохранила ее истории на своем телефоне.

По словам дочери, она считает Эшли своей новой мамой, так как ее истинная мать, имя которой она точно не помнит, ушла из этого мира давным-давно. Она также утверждает, что ее отец назывался Сэмюэль. Девочка рассказала, что она, ее сестра, брат и родители путешествовали вместе на автомобиле. Во время поворота налево их машина столкнулась с другим автомобилем. Событие, по словам девочки, произошло в 1942 году.

По прошествии трех лет, когда ребенку исполнилось восемь лет, Эшли решила спросить дочь, помнит ли она свою предыдущую жизнь. Девочка ответила, что помнит, но воспоминания стали "более смутными". Женщина попросила ее повторить историю об аварии и открыла свои заметки. Удивительно, детали, описанные девочкой в пятилетнем и восьмилетнем возрасте, почти полностью совпадали.

"Да, я помню кое-что, все еще нечетко, но я помню. Я умерла в 1942 году в автокатастрофе. Мы поворачивали, и машина врезалась в мою сторону, и я умерла, и мама умерла, но папа, брат и сестра выжили. Тогда не было ремней безопасности", — рассказала ей девочка.

Издание отмечает, что Эшли потеряла дар речи и теперь полностью верит, что ее дочь перевоплотилась.

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