Сделала тест ДНК ради "развлечения": женщина 12 лет воспитывала "чужого" ребенка (фото)

Женщина после того, как получила результаты экспертизы, была вынуждена рассказать родным правду о происхождении ребенка. Со временем мальчик в интернете сумел найти своего биологического отца.

47-летняя Донна Джонсон из Солт-Лейк-Сити, США, и ее семья сделали тест ДНК ради "развлечения". Женщина и представить себе не могла, как сильно изменятся их жизни после этого случая. Об этом пишет The Sun.

Американка рассказала, как она сообщила новость своему 12-летнему сыну и разыскала его биологического отца.

"Читая результаты теста ДНК в интернете, я поняла, что произошла ошибка. В них говорилось, что мой муж Ваннер, которому сейчас 47 лет, был отцом нашего старшего сына, но отец нашего младшего был неизвестен. Я отчаянно пыталась разобраться в ситуации. Затем, в момент мучительной ясности, я поняла, что, должно быть, в клинике, где мы делали ЭКО, произошла путаница", — говорит Донна.

Пара поженилась в 2003 году, и у них родился сын, Ваннер-младший, которому сейчас 18 лет.

"Мы не могли дождаться рождения еще одного ребенка, но у мужа возникли проблемы с грыжей, а операция привела к повреждениям, из-за которых мы не могли зачать ребенка естественным путем. В марте 2007 года мы провели первый раунд ЭКО, используя мои яйцеклетки и его сперму. Он оказался неудачным, но летом мы повторили попытку, и все получилось", — вспоминает американка.

В августе 2008 года у пары родился второй сын Тим Фото: The Sun

В августе 2008 года у пары родился второй сын Тим. Как и многие братья и сестры, мальчики были разными. Ваннер-младший наследовал отца голубые глаза и светлые волосы, в то время как у Тима были темные волосы матери, и он был спортивного сложения. По достижении взрослого возраста семья решила пройти ДНК-тест, который раскрыл огромную семейную тайну: оказалось, что Тим на самом деле не был сыном Ваннера.

"Мы связались с адвокатом, который заверил нас, что мы останемся законными родителями Тима, что стало огромным облегчением. Но мне было трудно наблюдать, как Ваннер смиряется с тем фактом, что Тим не принадлежит ему биологически", – поделилась Донна.

Семья Донны, так и семья Девина, смогли принять эту новость Фото: The Sun

Со временем их второй сын выразил желание найти своего биологического отца. После проведения поисков в интернете он обнаружил Девина, 47-летнего мужчину, который изначально относился к идее мальчика скептически, но в конечном итоге согласился сделать тест ДНК. Результаты тестов подтвердили, что мужчина является отцом Тима.

Издание отмечает, что к счастью, как семья Донны, так и семья Девина, смогли принять эту новость. Они несколько раз встречались вместе и приятно проводили время, несмотря на некоторую начальную неуклюжесть.

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