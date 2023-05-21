Не долетел домой: в России умер муж Дианы Гурцкой (фото)

Заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко скончался, когда возвращался с Кубы. Борт с топ-чиновником экстренно приземлился в Минеральных Водах, но медикам не удалось его спасти.

В РФ скончался очередной топ-чиновник. 46-летнем заместителю министра науки и высшего образования России Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда он в составе делегации возвращался из командировки на Кубу. Об этом пишет российское издание "Комсомольская правда".

"Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", — говорится в сообщении Минобрнауки.

Как сообщили в Минздраве Ставропольского края, медиков заранее предупредили, что на борту прибывающего в Минеральные Воды самолета есть пассажир, которому стало плохо.

"Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", — сообщили в Минздраве. Российские СМИ пишут, что у Кучеренко случился сердечный приступ.

В состав российской делегации, помимо Кучеренко, входили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы латиноамериканского департамента МИД Андрей Гуськов. Делегаты в рамках поездки посетили Гаванский университет. Чернышенко поручил организовать обмен студентов России и Кубы.

Петр Кучеренко — доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник РФ 2 класса. Он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

В 2005 году Петр Кучеренко женился на известной российской певице Диане Гурцкой. Через два года у пары родился сын.

Свадьба Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко Фото: РИА Новости

Напомним, в конце апреля 2023 года в России умер известный российский писатель Эдуард Багиров. 47-летний Багиров был известным пропагандистом и доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.

Он вел авторскую программу "Багиров против" на пропагандистском "Радио Sputnik". В эфире 20 июня 2022 года он призывал наносить удары по центрам принятия решений в Украине.