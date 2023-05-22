Авто патриарха Кирилла попало в ДТП в центре Москвы, — росСМИ (видео)

Люксовый "Аурус", который закреплен за патриархом РПЦ, врезался в выезжавшее из переулка "Вольво". В результате аварии пострадал один человек, но СМИ не уточняют, был ли сам Кирилл в салоне автомобиля.

Автомобиль "Аурус", закрепленный за патриархом Кириллом, попал в аварию около 6:30 утра в Москве. Видео происшествия распространило российское медиа Baza.

ДТП случилось на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка в центре Москвы. Авто патриарха врезалось в выезжавшее из переулка "Вольво".

В результате происшествия пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. Не уточняется, находился ли в машине сам глава РПЦ.

Напомним, в апреле, патриарх на "Аурусе" Кирилл призвал состоятельных соотечественников поделится своими деньгами с государством "на благо России в это непростое время вызовов и рисков".

Сам глава РПЦ – человек далеко не бедный. Журналисты-расследователи выяснили, что он летал на бизнес-джете Gulfstream G450 стоимостью 43 млн долларов и возил по Москве икону на Mercedes-Benz G-класса (Геллендваген) с мигалкой. Кирилл владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму $3,3 млн вместе со своими троюродными сестрами. Также есть версия, что он имеет квартиру в Доме на набережной в Москве площадью 145 квадратов за 70 миллионов рублей.

"Новая газета" в декабре 2019 года писала о наличии у Кирилла более 20 резиденций, в том числе под Геленджиком на Черном море за миллиард долларов. Патриарх, по информации СМИ, владеет состоянием от 4 до 8 миллиардов долларов, деньги он предпочитает хранить в банках Швейцарии, Италии и Австрии.