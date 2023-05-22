Индия и Турция помогают: Россия поставляет нефть в Европу, несмотря на эмбарго, − СМИ

Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ. В апреле эта страна опередила Саудовскую Аравию как поставщик, хотя и не обладает большими нефтяными запасами, отмечают специалисты компании Kpler.

Евросоюз получает российскую нефть через третьи страны, несмотря на эмбарго. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel 22 мая со ссылкой на исследование компании Kpler, которая изучает глобальные цепочки поставок.

Морские порты Индии каждый день принимают не менее двух танкеров с нефтью из РФ. За месяц туда приходят 70 судов, сказал аналитик Kpler Виктор Катона и назвал эту ситуацию "полным сумасшествием".

C декабря 2022 года в Европу запрещено ввозить российскую нефть по морю. А с февраля введено эмбарго на дизель и бензин. По словам Катона, все это не значит, что нефть из РФ не поступит в страны ЕС. Только сейчас это будет дорогостоящий и многокилометровый путь.

Kpler заметила переустройство мировых перевозок после введения санкций. Танкеры с российской нефтью идут не на Запад, а на Восток — в Турцию, Саудовскую Аравию и главным образом в Индию.

На западном побережье Индии есть несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая крупнейший в мире Джамнагарский НПЗ. Нефть из РФ перерабатывают там в бензин и дизель и везут в Евросоюз.

По данным Kpler, в апреле Индия поставила в страны ЕС больше топлива, чем когда-нибудь и даже опередила Саудовскую Аравию как поставщик. Стоит заметить, что Индия не является страной с огромными нефтяными запасами.

Индия не поддерживает санкции против РФ, за апрель она импортировала до двух миллионов баррелей в день нефти из этой страны. Это почти 40% ее национальных потребностей. До начала полномасштабной войны в Украине показатель составлял около 1%.

Переработанные нефтепродукты могут считаться индийскими. Часть компаний принадлежат РФ, к примеру, нефтеперерабатывающий завод Вадинар почти на 50% принадлежит компании "Роснефть".

Финский аналитический центр исследований энергетики и чистого воздуха обвиняет Запад в косвенном финансировании войны в Украине из-за покупки нефтепродуктов у РФ.

Напомним, что Россия после введения санкций увеличила в апреле экспорт нефти до 8,3 млн баррелей в сутки.

В Евросоюзе думали над отказом от поставок нефти из РФ по трубопроводу "Дружба". Польша и Германия импортировали в среднем около 480 тысяч баррелей в день по этому нефтепроводу в 2022 году.