Власти Беларуси помиловали экс-главреда Nexta Протасевича, осужденного на восемь лет колонии

Блогер заявил, что уже поставил свою подпись под всеми нужными документами о помиловании. Протасевич назвал свое помилование "прекрасной новостью".

Белорусские власти помиловали экс-главреда медиа Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщило белорусское государственное информагентство "Белта".

3 мая Минский областной суд вынес приговор Протасевичу в виде восьми лет колонии.

Двух других подозреваемых, проходивших по этому делу — основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего редактора Яна Рудика — заочно осудили на 20 и 19 лет колонии соответственно.

Сторона обвинения настаивала, что упомянутые граждане, начиная с 2020 года выполняли план заговора с целью "захватить государственную власть в Беларуси неконституционным путем". Они размещали в телеграм-каналах Nexta и "Беларусь головного мозга" публикации, "имевшие деструктивные цели". По версии следствия, в публикациях содержались призывы к совершению терактов "протестно настроенными гражданами".

Реакция Протасевича

Роман Протасевич сделал первые заявления после помилования.

"Это, конечно, прекрасная новость", — сказал в интервью белорусским госСМИ бывший редактор Telegram-канала Nexta, ставшего одной из главных медиа-площадок белорусских протестов 2020-20 гг.

По словам блогера, недавно он поставил свою подпись под всеми нужными документами.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован", — сказал Протасевич, добавив, что это "просто прекрасная новость".

Напомним, что в феврале 2022 года Роман Протасевич подал в суд на компанию Ryanair, самолет которой был вынужден совершить принудительную посадку в Беларуси под давлением белорусских властей, после чего оппозиционер был задержан спецслужбами РБ. Протасевич призвал других пассажиров то же подать иски.