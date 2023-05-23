Следом за Зеленским: в Саудовскую Аравию прилетел подсанкционный министр РФ

Эр-Рияд — давний партнер Вашингтона в сфере безопасности и при этом поддерживают отношения с Москвой на фоне войны в Украине. На переговорах, в которых участвовал подсанкционный Владимир Колокольцев, обсуждались сотрудничество РФ и Аравии в нескольких отраслях.

Глава российского МВД Владимир Колокольцев, в отношении которого действуют всевозможные зарубежные санкции, беспрепятственно посетил Саудовскую Аравию и встретился со своим коллегой из местного министерства. Об этом сообщает Sky News.

Это произошло спустя несколько дней после выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств в городе Джидде.

Этот визит высокопоставленного российского чиновника, находящийся под западными санкциями, и его переговоры — уже спустя несколько дней после выступления Зеленского — указывают на то, что во внешней политике саудиты предпочитают лавировать между Москвой и Киевом.

Эр-Рияд — давний партнер Вашингтона в сфере безопасности, и при этом поддерживает отношения с Москвой на фоне войны в Украине.

Местные государственные СМИ сообщили, что Колокольцев провел встречу с министром внутренних дел Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Саудом.

"На встрече обсуждались пути расширения сотрудничества в области безопасности между министерствами внутренних дел двух стран, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Напомним, что на саммите Лиги арабских государств Зеленский высказался с критикой в отношении некоторых арабских лидеров, по его словам они "закрывают глаза на войну в Украине".

Также сообщалось, что ОПЕК поддержала РФ: добычу нефти сократят более чем на 1 млн баррелей в день. Саудовская Аравия возглавила нефтяной картель: поставки нефти совместно с РФ уменьшатся на 500 тысяч баррелей в сутки.