"Мучиться со мной будете долго": Лукашенко успокоил белорусов, что не собирается умирать (видео)

Белорусский лидер заявил, что вся информация об ухудшении состояния его здоровья, это сплетни в мессенджерах и телеграм-каналах, а болеть ему некогда из-за напряженного графика.

Александр Лукашенко на встрече с губернаторами Беларуси заговорил о своем здоровье. Он намекнул, что будет продолжать мучить всех еще очень долго. Слова белорусского лидера обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

Во время встречи Лукашенко "прошёлся" по губернаторам и о работе медицинских учреждений республики. Он на повышенных тонах приказал руководителям областей работать, иначе им не поздоровится.

"В противном случае, я никого не пожалею. А если кто-то думает, что я собирался умирать, успокойтесь. Это — не более чем разговоры в мессенджерах и телеграм-каналах. Что там у меня было — аденовирус. Лечится 3 дня. Но, поскольку у меня не было времени лечиться, то нужно в Москву, то в Ленинград, то ты меня в Гомель попер на площадь, где мы занимались с теми девушками. Поэтому умирать я не собираюсь. Вы еще мучиться будете со мной, друзья, очень долго", – сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко 24 мая поедет в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить "проблемы, которых вообще не должно быть в отношениях".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует избавляться от так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко, ведь он в достаточной степени подконтролен.