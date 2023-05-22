"Решить проблемы, которых не должно было быть": Лукашенко летит к Путину на разговор

Лукашенко заявил, что между Россией и Белорусью есть "несостыковки и бюрократия", которые нужно нормализировать.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко 24 мая поедет в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и обсудить "проблемы, которых вообще не должно быть, в отношениях". Об этом сообщает Белта сегодня, 22 мая.

Лукашенко заявил, что его аппарат говорит об отсутствии проблем в отношениях между странами, но он с этим не согласен и указывает на наличие "разногласий".

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях между странами — ред). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что обычно встречается с Путиным не просто так, а для обсуждения серьезных вопросов.

19 мая эксперты, эксклюзивно для Фокуса заявили, что Россия ведет политику по увеличению своего влияния в Белоруси, чтобы создать альтернативу Александру Лукашенко.

Как сообщило издание Sky News 17 мая, большинство жителей Беларуси не поддерживают режим Александра Лукашенко и всей государственной бюрократии. В то же время элиты и спецслужбы удивительно остаются лояльные.

Больше читайте в материале Фокуса "Тень оккупации. Захватит ли Путин Беларусь в случае устранения Лукашенко".