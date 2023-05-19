Эксперт: Власть в Беларуси держится на Лукашенко и КГБ, устранение одного из них вызовет политическую турбулентность

В Беларуси есть два стержня, которые держат систему — Лукашенко и КГБ, они остались еще с советских времен. Но самостоятельно ни один из них Беларусь в нынешнем виде не удержит.

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Президент России Владимир Путин не планирует избавляться от так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко, ведь он в достаточной степени подконтролен. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Все что нужно и удобно Кремлю, он выполняет. У него есть антиукраинская риторика, типа того, что Зеленский — наркоман и Украина готовила собственное наступление. Он, будто сосед, который тебе задолжал денег, подыгрывает тебе, но из-под палки и может ускользнуть в любой момент, — говорит он. — Но, конечно, хотелось бы больше. Как говорится, лучше — это хороший враг".

Поэтому, возможно, в Кремле могут что-нибудь нафантазировать. "Что-то типа "сейчас этого убираем и ставим на его место премьер-министра", — добавляет Ступак.

Он предполагает: Лукашенко найдут замену, а КГБ, также держащий систему в Беларуси, можно будет заменить на ФСБ. "Логика в том, что в Беларуси есть два стержня, которые держат систему — Лукашенко и КГБ, которые остались еще с советских времен. Но самостоятельно ни один из них Беларусь в нынешнем виде не удержит, при устранении одного страна зайдет в серьезную зону турбулентности", – добавляет эксперт.

Напомним, во время парада на Красной площади 9 мая было заметно, что так называемый белорусский президент Александр Лукашенко очень плохо выглядит. В СМИ появились слухи, что его отравили.

Больше читайте в материале Фокуса "Тень оккупации. Захватит ли Путин Беларусь в случае устранения Лукашенко"