"Мы прятались от них": в Британии "зомби-чайки" нападают на людей с наркотиками

Чайки пикируют, крадут наркотики у людей под кайфом и улетают с ними. В стране замечено повышение психотического поведения у птиц.

В Великобритании "зомби-чайки" стали отбирать наркотики у наркоманов. Ранее они набрасывались на людей, чтобы поживиться их чипсами или сухариками. Об этом пишет Daily Star.

Сообщения о "крылатых грабителях" поступают из таких курортов, как Гастингс, Восточный Сассекс, Маргейт, Кент, и Клактон-он-Си, Эссекс, а также из таких городов, как Лондон, Лидс, Манчестер и Ливерпуль.

"Чайки готовы на все. Они обычно подходили к нам сзади и хватали все, что у нас было. Если мы были обкурены и совершенно не в себе, чайки могли просто взять косяк, который мы курили, и улететь. В конце концов, мы прятались от них на крытых автобусных остановки. Но даже тогда эти хитрые птицы, казалось, знали, где мы находимся", — рассказывает бывший наркоман Кевин Робертсон из Гастингса.

Полицейский схватил чайку после того, как она выхватила у человека пакетик с наркотиками Фото: Daily Star

Другой бывший наркоман, Азад из Лидса, заявил, что чайка и спайс — не лучшее сочетание. Наркотическое вещество превращает их в "психованных" птиц.

Издание отмечает, что один из жителей Врексхэма сфотографировал, как патрульный полицейский схватил чайку после того, как она выхватила у человека пакетик с наркотиками.

Ранее Фокус писал, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.

Также сообщалось, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.