"Булками трясет, крепкая голубизна": Пригожин раскритиковал зятя Шойгу (видео)

Глава ЧВК "Вагнер" обратил внимание на беззаботную жизнь детей топ-чиновников РФ. Муж Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров трясет в ОАЭ своей поп***й, отметил он.

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратил внимание на поведение дочери и зятя министра обороны России Сергея Шойгу. Мужу Ксении Шойгу, блогеру Алексею Столярову надо перестать "трясти булками", сказал Пригожин в интервью российским пропагандистам.

"У Шойгу зять ходит, булками трясет. Имеется в виду ягодицами, а дочка открывает кронштадские форты. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл***ь, потрать", — отметил Пригожин.

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Шойгу показывает свою дочь и какого-то у***ка, который "пальцы гнет", что ему не нравится так называемая российская спецоперация в Украине, продолжил он.

"Не мы придумали эту спецоперацию. Если мы пошли п***диться с соседями, надо п***диться до конца. Получается, что мужики дерутся, а кто-то прется от жизни, кому-то нравится балдеть. Как может зять Шойгу поехать в ОАЭ и своей поп***й трясти?" — спрашивает глава ЧВК.

По его словам, в действиях Алексея Столярова "сквозит крепкая голубизна".

"Ничего страшного, это их выбор там семейный. Дети элиты в лучшем случае закрывают свои хлебальники, а некоторые позволяют себе публичную жирную и беспечную жизнь", — заявил Пригожин.

Далее главарь наемников акцентировал внимание на том, что не только у российской элиты есть дети.

"Дети элиты мажут себя кремами, показывая это в интернете, а у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски", — добавил Пригожин.

Система в России, как указал оккупант, устроена так, что в администрации президента России сидит "какой-то клоун" и ему хочется, чтобы его умоляли выполнять свою работу.

Напомним, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин называл Ксению Шойгу идиоткой, а ее отца — козлом.

Столяров в феврале этого года согласился с критикой полномасштабной войны России с Украиной. Россияне призвали его идти воевать, а не "ездить по Дубаям".