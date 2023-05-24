"Вдохновляющая история": беженец из Киева перевез семейную кофейню в Англию (фото)

Предприниматель из Украины объяснил, что получил разрешение на выезд за рубеж во время военного положения потому, что он родом из Иордании.

Киевлянин Амер Аль Атти решил перезапустить семейную кофейную фирму после переезда в английское графство Дорсет и уже перевез все необходимое оборудование из украинской столицы. Об этом сообщает BBC.

Аль Атти пояснил, что ему повезло, что оборудование уцелело во время обстрела: обломки ракет повредили предприятия, находившиеся по соседству.

По его словам, переезд в Великобританию из Украины и согласование всех нюансов заняло в общей сложности около четырех месяцев. Теперь он надеется, что кофейня разрастается в целую сеть.

Дочери беженца из Украины, которых он надеется вскоре привезти на британские острова

Предприниматель объяснил, что, несмотря на военное положение, он получил разрешение на выезд за рубеж т.к. он родом из Иордании.

После переезда в Великобританию в декабре прошлого года Аль Атти пришел к выводу, что это лучший рынок для его 20-летнего бизнеса.

Принять решение о выезде из Украины ему было сложно, но все же он хотел помочь своим детям.

По началу он испытывал стресс из-за того, что не мог привезти технику, но позже все уладилось.

Веб-дизайнер, помогающий бизнесу развиваться в онлайне

Веб-дизайнер Дамиан Пиксли, который помогает компаниям расширить присутствие в интернете, назвал историю Аль Атти вдохновляющей.

Но он признает, что бывший житель Украины пытается сделать невозможное, так как это достаточно сложный проект.

"Но он, судя по всему, он не собирается сдаваться, пока доведет дело до логического завершения", — пояснил веб-дизайнер.

"Поначалу он не мог найти место, но парень, который владеет всей коммерческой площадью, все же дал ему место, — сказал дизайнер. — Я думаю, это прекрасно и показательно в том смысле, что английская общественность старается помогать людям".

Доставка кофейного оборудования из Украины

Оборудование для обжарки кофе весом три тонны привозят на грузовике из Украины

После того, как все бюрократические сложности, связанные с импортом оборудования, были устранены, у Аль Атти ушло еще два месяца для установки трехтонной системы обжарки кофе и прочего необходимого оборудования.

В дальнейшем киевлянин надеется привезти жену и двух дочерей на британские острова.

Напомним, что беженке из Украины, возможно, придется вернуться домой из-за того, что не удается найти доступное жилье в Берлине. После переезда из Украины Элеонора сменила уже пять квартир.

Ранее Фокус разбирался в том, придется ли платить налоги переселенцам после выезда из Украины. Временное убежище в ЕС и работа на удаленке — такова реальность для части украинских беженцев.