Глава СВР РФ рассказывает, что американские спецслужбы якобы завербовали 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить на территорию России.

США используют базу Эт-Танф в Сирии для подготовки боевиков, которых отправят в Россию устраивать теракты. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА.

По информации Нарышкина Штаты готовят для этих целей не просто боевиков, а боевиков ИГИЛ.

"По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ* к осуществлению диверсионно-террористических акций. Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России", — сказал он.

Директор российской внешней разведки заявляет, что американские спецслужбы якобы завербовали в январе 60 боевиков в Сирии, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию.

Напомним, в апреле Нарышкин заявил, что польское правительство якобы желает захватить западные территории Украины.

2﻿3 мая зампред СНБО РФ Дмитрий Медведев заявил, что США должны компенсировать России разрушения оккупированных городов.

18 мая, Медведев также заявил, что НАТО уже ведет гибридную войну против России, а Украина даже после полноценного членства в НАТО не откажется от попыток вернуть свои законные территории.