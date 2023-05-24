Был "тихим парнем": мужчина выиграл $2 млрд и круто изменил свою жизнь (фото)

Теперь Эдвин Кастро может похвастаться такими соседями, как Ариана Гранде и Джимми Киммелл. В его новом красивом доме есть игровая комната, винный погреб, тренажерный зал, большой бассейн и спа.

В ноябре 2022 года 30-летний Эдвин Кастро сорвал джекпот калифорнийской лотереи Powerball. Мужчина стал обладателем крупнейшего денежного приза в истории США, выиграв $2,04 млрд. Об этом пишет Daily Star.

В прошлом году жизнь американца круто изменилась. После победы в лотереи мужчина не теряет времени даром, тратя часть своего состояния на роскошные подарки для себя.

Издание отмечает, что Эдвин был скромным человеком, его называли "тихим парнем с добрым сердцем", но в его покупках нет ничего скромного.

После уплаты налогов мужчина получил 997,6 млн долларов. Его состояние было больше, чем у таких звезд как Том Круз или Мадонна. Решив получить свои деньги единовременной суммой, а не ежегодными выплатами, уроженец Лос-Анджелеса быстро раскошелился на роскошное поместье на Голливудских холмах стоимостью 25,5 млн долларов с захватывающим видом на город.

Поместье на Голливудских холмах стоимостью 25,5 млн долларов Фото: Splash News

Теперь Эдвин может похвастаться такими соседями, как Ариана Гранде и Джимми Киммелл. В красивом доме есть игровая комната, винный погреб, тренажерный зал, большой бассейн и спа. До этого мужчина жил в запущенном здании с одной спальней в Альтадене.

В детстве он был членом бойскаутов "Орел" и посещал среднюю школу Crescenta Valley в Ла-Кресценте, недалеко от заправки, где он купил билет, изменивший его жизнь. Кастро изучал архитектуру в университете Вудбери в Бербанке.

Разбогатев, счастливчик вскоре стал гордым владельцем винтажного Porsche 911, выложив за него 250 000 долларов. Помимо особняка площадью 13 500 квадратных футов с пятью спальнями на холмах, он также приобрел холостяцкую квартиру стоимостью $4 млн в своем родном городе.

Эдвин редко появляется на публике, но он нанял трех телохранителей, которые круглосуточно присматривают за ним и его имуществом.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.