Словом, но не делом: как Польша готова поддержать военный переворот в Беларуси

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси может произойти вооруженный переворот. Фокус спросил у экспертов, насколько это реально и чем в таком случае поможет Польша.

"Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Вы должны быть готовы поддержать войска, которые будут проводить операцию против [самоназначенного лидера Беларуси Александра] Лукашенко. У нас есть причины помогать им", — сказал экс-замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в эфире Polsat News 23 мая.

По его мнению, в случае успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины против российских захватчиков поддерживающие украинцев беларусы не сложат оружие, а вернутся на родину, чтобы восстать против Лукашенко и белорусский народ с энтузиазмом их поддержит.

Также генерал считает, что в Беларуси нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание, и Россия особо не поможет, ведь будет решать свои насущные вопросы

"Если восстание произойдет, обязательно надо быть готовым к волне белорусских беженцев в сторону Польши", — добавил он.

Украинские эксперты не разделяют такой оптимизм Скшипчака и в революцию не верят.

"Я не считаю, что у беларусов есть база для каких-то протестных решительных действий или военного переворота, — говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов. — После мирных протестов 2020 года режим Лукашенко очень тщательно зачистил всех, кто даже имел просто намерения к сопротивлению. Люди, которые не могли смириться с его режимом, сейчас находятся или в Польше, или в Украине — здесь они получают военный опыт, воюя в белорусских формированиях, но и это не поможет им начать революцию. Как показывает история, малочисленные вооруженные группы, не имея поддержки общества, не могут поднять революцию в отдельно взятой стране. Это не Куба 60-х годов, когда Фидель Кастро и Че Гевара пришли с десятью людьми и подняли всю страну — на тот момент у них уже был сформированный дискурс в обществе против Батисты. Конечно, не согласные с режимом Лукашенко есть, но они не поднимутся".

В разговоре с Фокусом политический эксперт Игар Тышкевич прикинул возможные сценарии, в которых Польша может поспособствовать революции в Беларуси.

"У Польши нет ни механизмов, ни политической воли, ни политических ресурсов и связей, чтобы работать с белорусскими структурами, способными на переворот. Но если представить, что Польша начинает считать, что у нее есть силы в полной мере сыграть в такую себе "ДНР" или в историю, в которую играет Турция на территории Сирии, то вопрос в следующем: есть ли в достаточном количестве на территории Польши именно подготовленных беларусов, готовых идти через границы? Ответ — нет", — говорит Тышкевич.

Эксперт предлагает и еще один сценарий:

"Начинается реальный глубокий политический кризис и попытки найти замену Лукашенко провалились, потому что стороны, устроившие переворот, не договорились о новом лидере. В таком случае лидерами могут стать те беларусы, кто умеет держать в руках оружие. Гипотетически таких людей может предоставить Украина, ведь именно на нашей территории белорусскиї бойцов больше, чем в Польше. И тогда вновь возникает вопрос: отдаст ли украинская власть в подчинение Варшаве беларусов, воюющих за Украину, чтобы они шли возглавлять новое правительство? Ответ — нет".

По его словам, любой из возможных сценариев, где Польша хоть как-то способствует военному перевороту в Беларуси, — не является реальным.

Напомним, что 23 мая Лукашенко проводил встречу с белорусскими губернаторами. Говоря о состоянии своего здоровья он предупредил, что "продолжит мучить всех еще очень долго".

Фокус ранее писал, что после смерти Лукашенко в Беларуси может начаться война среди его преемников.