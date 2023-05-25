Хакеры из Китая шпионили за критической инфраструктурой США, – СМИ

Кибершпионы хотели взломать военные объекты на острове Гуам и коммуникационную инфраструктуру между Штатами и Азией. Волны новых атак ждут при вторжении Пекина в Тайвань, отметили журналисты.

Хакеры, поддерживаемые властями Китая, следили за организациями критической инфраструктуры Соединенных Штатов — от телекоммуникационных компаний до транспортных узлов. Об этом сообщили западные разведслужбы и корпорация Microsoft, написало агентство Reuters 24 мая.

Кибершпионы пытались взломать организации на острове Гуам, там расположены важные военные объекты. По словам аналитиков, это была одна из самых крупных кампаний Китая по кибершпионажу.

До конца еще неизвестно, сколько организаций пострадало. Агентство национальной безопасности (АНБ) США работает с Канадой, Новой Зеландией, Австралией и Великобританией для выявления утечек.

В Microsoft говорят об участии в атаках китайской группировки Volt Typhoon. Хакеры стремятся нарушить важную коммуникационную инфраструктуру между США и Азией при возможных кризисных ситуациях.

Глава отдела анализа киберугроз в Google Mandiant Intelligence Джон Хултквист говорит, что деятельность Китая вызывает беспокойство из-за отсутствия четкого представления о том, на что может быть способна эта группа.

Специалисты ждут атак китайских хакеров на военные сети США и другие объекты критической инфраструктуры при вторжении Пекина на Тайвань.

Microsoft отмечает, что китайская группа хакеров действует с 2021 года. Они атакуют объекты связи, производства, коммунального хозяйства, транспорта, строительства, морских перевозок, правительства, IT и образования.

Директор по кибербезопасности АНБ Роб Джойс сказал, что взломщики используют встроенные сетевые инструменты для обхода американской защиты и сокрытия следов.

Напомним, что в мае Госдеп США объявил награду в 10 млн долларов тому, кто посодействует в нахождении опасного хакера Михаила Матвеева. Его подозревают в множестве атак вирусом-вымогателем на объекты критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов США.,

Хакер из США Джозеф Джеймс О'Коннор смог взломать аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Канье Уэста и Барака Обамы. Киберспециалиста задержали в Испании и депортировали в Штаты.