Почти не чувствует боли: у женщины обнаружили редкую генетическую мутацию (фото)

Джо Кэмерон также утверждает, что никогда не испытывает тревоги или страха. Женщина не знала, что она "другая" пока не легла в больницу на операцию в возрасте 65 лет.

У 75-летней Джо Кэмерон из Шотландии обнаружили редкую генетическую мутацию из-за которой женщина почти не чувствует боли. Об этом пишет Daily Star.

Британка рассказала, что редко испытывает стресс или страх, но не знала, что она не такая, как все, пока в возрасте 65 лет не пошла на операцию по лечению тазобедренного сустава. Во время сдачи анализов обнаружилась ее аномально высокая устойчивость к боли.

"Для меня боль — это просто прикосновение. Например, я чувствую, когда у меня берут кровь с помощью иглы, но не более того, когда они касаются моей кожи", — рассказала Джо.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона (UCL) изучали уникальный случай женщины с тех пор, как он был впервые обнаружен. Они смогли узнать, что мутации в гене под названием "FAAH-OUT" могут привести к тому, что некоторые люди не чувствуют таких же болей, ломоты и дискомфорта, что и большинство.

Исследователи также считают, что эта же мутация может вызывать более быстрое заживление ран.

Во время сдачи анализов обнаружилась аномально высокая устойчивость к боли Фото: коллаж Фокус

"Точно понимая, что происходит на молекулярном уровне, мы можем начать разбираться в биологии, а это открывает возможности для открытия лекарств, которые в один прекрасный день могут оказать далеко идущее положительное влияние на пациентов", — сказал профессор медицины UCL Джеймс Кокс.

Джо, которой сейчас 75 лет, 10 лет назад обратилась к врачу с жалобами на проблемы с бедром, которые, как оказалось, были связаны с серьезной дистрофией суставов. Несколько месяцев спустя в больнице Raigmore в Инвернессе женщине сделали операцию на руке, после которой она не испытывала боли, хотя обычно эта процедура считается крайне болезненной.

"Люди, которым делают такие операции, как мне, обычно полагаются на обезболивающие, чтобы пережить послеоперационный период, но мне ничего не понадобилось. Я впервые смогла напрямую сравнить себя с другими", — добавила Джо.

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