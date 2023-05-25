В обход санкций: Грузия запускает для россиян авиарейсы в Европу

Основатель авиакомпании Georgian Airways рассказал журналистам, что спрос на перелеты в Россию не слишком большой.

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Конечными пунктами рейсов станут Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники. Об этом основатель Georgian Airways Тамаз Гайашвили рассказал RTVI.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", — сказал он.

Тамаз Гайашвили признал, что спрос на прямые рейсы в Российскую Федерацию пока растет несильно.

"Думаю, будет нужно время, реклама, чтобы люди знали, что такое существует, и тогда, я думаю, что пойдут пассажиры", — сказал он.

Запрет на авиасообщение между двумя странами действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года одновременно с отменой визового режима для граждан Грузии.

Также Гаиашвили подтвердил, что авиакомпания отказалась обслуживать президента Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на объявленный ею бойкот.

"Больше не будет с нами летать. Компания приняла такое решение, так и будет дальше", — сказал он.

Напомним, 19 мая возобновления авиасообщения с Российской Федерацией стало причиной драки между депутатами в парламенте Грузии. Депутат партии "Силы народа" Ираклий Берая набросился с кулаками на представителя оппозиционной политической силы "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

В этот же день российский пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании "Азимут", успешно приземлился в аэропорту Тбилиси. Участники акции протеста встречали воздушный лайнер в аэропорту с плакатами "Русский самолет иди на ***". Также протестующие перекрыли центральную улицу Тбилиси.