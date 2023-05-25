Параллельная Вселенная: мужчина из несуществующей страны приземлился в аэропорту Токио

Джон Зергус объяснил, что его родная страна Тауред находится в Европе, между Францией и Испанией. Он даже указал место на карте и настаивал, что страна существует уже более 1000 лет. Мужчину доставили в отель, из которого он бесследно исчез.

В июле 1954 года бизнесмен назвавшийся Джоном Алленом Кучаром Зегрусом, который, по словам людей, выглядел как любой другой путешественник, приземлился в аэропорту Ханеда в Токио. Однако проверив его паспорт власти обнаружили, что он прибыл из Тауреда, страны, которой не существует. Об этом пишет Next Shark.

Документы мужчины выглядели вполне легитимными. В его паспорте были штампы стран, которые он ранее посещал, в том числе Японии. Он объяснил, что Тауред находится в Европе, в районе, расположенном между Францией и Испанией. Он даже указал место на карте.

Издание отмечает, что для японских властей и для жителей этой планеты в этой Вселенной эта страна является княжеством Андорра. Мужчина рассердился и начал настаивать, что Тауред существует уже более 1000 лет.

Японские власти не знали, что делать. После короткого допроса они решили отвезти мужчину в местный отель пока не разберутся в ситуации. Номер мужчины был заперт, хорошо охранялся и не имел балкона. Несмотря на такой уровень безопасности к утру путешественник бесследно исчез.

Рассказ был адаптирован в книги и является излюбленной темой в TikTok и YouTube Фото: Amazon

Эта история, часто называемая "Человек из Тауреда", стала одной из самых известных в современной истории городских легенд об альтернативных или параллельных вселенных. Рассказ был адаптирован в книги и является излюбленной темой в TikTok и YouTube, привлекая как теоретиков заговора, так и просто любопытных пользователей социальных сетей.

Однако, как заявляет издание Next Shark, во многих пересказах об этом человеке не раскрывается истина, стоящая за легендой. Возможно, это сделано намеренно, поскольку сохранение тайны, в конце концов, доставляет огромное удовольствие многим любителям необычных историй. С другой стороны, некоторые рассказчики могут быть совершенно не осведомлены о реальном происхождении мифа, поскольку рассказы о самом происшествии не всегда последовательны.

История о "человеке из Тауреда" была сильно преувеличена, однако, согласно новостным источникам того времени, она действительно произошла из реального инцидента. Однако этот инцидент был связан не с альтернативными вселенными, а с простым случаем мошенничества.

Во-первых, год был не 1954, а 1959. Человек, назвавшийся Джоном Алленом Кучаром Зегрусом, некоторое время путешествовал со своим фальшивым паспортом, каким-то образом умудряясь обманывать другие страны. К несчастью для него, его схема закончилась в Японии, где он был осужден за незаконный въезд и мошенничество в возрасте 36 лет в апреле 1960 года.

Мужчина настаивал на том, что Тауред существует уже более 1000 лет Фото: Next Shark

Зегрус якобы приехал в Японию вместе со своей женой-кореянкой из Тайбэя. Его арестовали только после того, как он обналичил поддельные чеки, чтобы покрыть расходы на их пребывание в стране, как сообщает сайт Snopes.com.

Токийский судья приговорил Зегруса к одному году тюремного заключения. После этого ситуация приняла гораздо более мрачный оборот: После оглашения приговора Зегрус встал и порезал себе руки куском битого стекла, который он спрятал во рту. По сообщениям, афериста срочно доставили в ближайшую больницу, и на этом его хронология событий заканчивается. Понятно, что в конце концов он отбыл свой срок, но кем он был на самом деле и откуда взялся, остается загадкой. Его жена, которой на тот момент было 30 лет, была репатриирована в Южную Корею. Неизвестно, что с ней случилось.

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