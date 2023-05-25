Открыли двери в Европу: грузинская авиакомпания анонсировала транзитные рейсы для россиян

Основатель авиакомпании Georgian Airways заявил, что на данный момент планируются рейсы в пять европейских городов, а именно в Париж, Вену, Милан, Салоники и Ларнаку.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует в следующем месяце запустить транзитные рейсы для российских пассажиров в страны Европы. Об этом сообщает основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили в комментарии RTVI.

Представитель Georgian Airways сообщил, что на данный момент планируются рейсы в пять европейских городов, а именно Париж, Вена, Милан, Салоники и Ларнака.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", — заявил основатель Georgian Airways.

По словам Гаиашвили, пассажирский поток между Грузией и Россией постепенно восстановится.

"Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", — добавил он.

Georgian Airways является одной из грузинских авиакомпаний, которая недавно возобновила прямые полеты в Россию. Они были запрещены с 2019 года.

Напомним, 19 мая возобновления авиасообщения с Российской Федерацией стало причиной драки между депутатами в парламенте Грузии. Депутат партии "Силы народа" Ираклий Берая набросился с кулаками на представителя оппозиционной политической силы "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

В этот же день российский пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании "Азимут", успешно приземлился в аэропорту Тбилиси. Участники акции протеста встречали воздушный лайнер в аэропорту с плакатами "Русский самолет иди на ***". Также протестующие перекрыли центральную улицу Тбилиси.