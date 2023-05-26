"Потеря для нации": ураган разнес в щепки многовековой символ Сьерра-Леоне (видео)

На протяжении веков дерево являлось символом свободы и национальной достопримечательностью. Впоследствии оно изображалось на банкнотах страны и воспевалось в детских стихах.

Во Фритауне ураган повалил 73-метровое хлопковое дерево, которое являлось историческим символом Сьерра-Леоне. Об этом пишет The Guardian.

Проливные дожди в столице Сьерра-Леоне повалили национальное сокровище, вековое Хлопковое дерево, потеря которого оставила пустоту в сердцах людей. Об этом заявил президент Джулиус Маада Био.

"Нет более сильного символа нашей национальной истории, чем Хлопковое дерево, физическое воплощение того, откуда мы родом как страна. Произошедшее стало большой потерей для нации. Ничто в природе не вечно, поэтому наша задача — возродить, взрастить и развить тот мощный африканский дух, который оно так долго олицетворяло", — сказал Био журналистам.

Примерно 400-летнее дерево высотой 70 метров и шириной 15 метров на протяжении десятилетий было национальным символом Сьерра-Леоне.

Дерево изображалось на банкнотах страны и воспевалось в детских стихах Фото: The Irish Times

Хлопковое дерево служило значимой достопримечательностью для западноафриканской страны, основанной бывшими порабощенными африканцами, вернувшимися из США. Местные жители рассказывают, что в конце 1700-х годов, когда репатрианты прибыли на лодке, они собрались под его ветвями, чтобы вознести молитвы в своем новом доме, который они назвали Фритаун.

Дерево изображалось на банкнотах страны и воспевалось в детских стихах. Королева Елизавета II также посетила его, чтобы отметить независимость Сьерра-Леоне от британского колониального правления в 1961 году.

"Первые поселенцы рассматривали его как символ свободы и независимости", — написал президент в Twitter.

Ранее Фокус писал, что в США девушка прожила два года на дереве, чтобы защитить его. 10 декабря 1997 года 23-летняя Джулия Хилл залезла на дерево, которое стало ее новым домом, находившимся в 50 метрах над землей. На площади в 3 квадратных метра было все необходимое для жизни.

Также сообщалось, что жители небольшого городка в США хотят бежать из-за огромной воронки. В течение 15 лет городок Дейзетта (США) с населением менее 1000 человек, расположенный примерно в 55 милях к северо-востоку от Хьюстона, не беспокоился о проблеме. Но 2 апреля карстовая воронка снова начала расширяться. Грунт начал трескаться и земля постепенно исчезала.