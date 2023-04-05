"Наследие Луны": в США девушка прожила два года на дереве, чтобы защитить его (фото)

10 декабря 1997 года 23-летняя Джулия Хилл залезла на дерево, которое стало ее новым домом, находившимся в 50 метрах над землей. На площади в 3 квадратных метра было все необходимое для жизни. Американка провела в своем необычном доме два года пока его не оставили в покое.

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В возрасте 23 лет активистка экологического движения Джулия "Бабочка" Хилл поселилась на дереве, которое назвала "Луна", в калифорнийском лесу Редвуд (США) в знак гражданского неповиновения. Ее пребывание на дереве продолжалось с 10 декабря 1997 года по 23 декабря 1999 года. Об этом сообщает The Insider.

Компания Pacific Lumber объявила о новой инициативе по сплошной вырубке, которая должна была значительно сократить количество деревьев в легендарном лесу. Под бензопилу попадало и Красное Дерево, также известное как Секвойя, которое достигало высоты более 60 метров и имело возраст более 500 лет. Однако Джулия спасла это дерево, используя его в качестве своего дома в течение 738 дней.

Издание предлагает вспомнить какой путь преодолела активистка ради спасения леса.

Отец Хилл был странствующим проповедником, поэтому большую часть своего детства она провела в переездах по США. Прозвище "Бабочка" она получила в 7 лет, когда во время похода бабочка села ей на палец и оставалась там до конца похода. С тех пор она использует это прозвище.

Большую часть своей ранней жизни она обучалась на дому. Когда в 2009 году газета San Francisco Chronicle спросила Хилл о ее детстве, она рассказала о чувстве социальной изоляции.

"Я не принадлежала себе, я не вписывалась в общество. Я не понимала других людей; я не знала, как с ними общаться", — сказала она.

Большую часть своего детства девушка провела в переездах по США Фото: atlasandboots.com

Однажды летней ночью 1996 года Хилл находилась за рулем автомобиля, в который сзади врезался пьяный водитель. В результате аварии, едва не закончившейся летальным исходом, она почти целый год не могла говорить и ходить. В процессе восстановления девушка пересмотрела свои приоритеты и заинтересовалась охраной окружающей среды.

"На восстановление после аварии ушло 10 месяцев физической и когнитивной терапии, и за это время я поняла, что хочу найти более весомую цель своего пребывания на этой планете. После того как меня выписали от последнего врача, я отправилась в путешествие с друзьями, которое привело меня в Калифорнию, где я оказалась в красных лесах", — рассказала американка журналу Grist в 2006 году.

10 декабря 1997 года 23-летняя Джулия залезла на дерево, которое стало ее новым домом, находившимся в 50 метрах над землей. На площади в 3 квадратных метра было все необходимое для жизни на дереве: небольшая кухня с плитой, ванная комната с системой сбора дождевой воды, а также душ. Кроме того, в ее распоряжении были краски и холст. Джулия провела в своем необычном доме два года пока не достигла своей цели.

Джулия провела в своем необычном доме два года пока не достигла своей цели Фото: The Insider

Соглашение о сохранении Луны гарантировало, что дерево и окружающая ее территория радиусом в 61 метр будут сохранены, но уже срубленные деревья останутся в собственности компании. В 2007 году предприятие Pacific Lumber Company подало заявление о банкротстве, ссылаясь на высокую стоимость экологических норм.

В 2000 году на телевидении состоялась премьера документального фильма под названием "Бабочка", в котором рассказывалось о том, как американка жила на дереве.

Джулия "Бабочка" Хилл 12 января 2006 года в Санта-Монике, Калифорния Фото: The Insider

В настоящее время Хилл является активистом и автором. В 2000 году она опубликовала мемуары "Наследие Луны: история дерева, женщины и борьбы за спасение Красного леса", в которых она описала свой опыт жизни на дереве. Сейчас женщине 49 лет, она ведет более уединенную жизнь, но остается приверженной тем же экологическим целям.

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