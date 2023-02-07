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Украина Российско-украинская война

Порезали на дрова: ВС РФ срубили в Запорожской области 600-летний дуб (фото)

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Фото: Local Travel | Дуб-патриарх рос в селе Терпенье Мелитопольского района

Дерево было в обхвате до 6 метров, а высотой — около 40 метров. Сейчас от дуба остался лишь пень, который оккупанты "украсили" декоративной галькой.

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Российские захватчики срубили старинный дуб, который рос в селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области. Об этом сообщила в Facebook офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Елена Белозерская.

Возраст дерева, по данным военной, около 600 лет. Его обхват — 6 метров, а высота — 40 метров.

"Еще одна жертва оккупантов. Дуб-патриарх в селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области. Возраст около 600 лет. В конце прошлого года оккупанты с местными коллаборантами спилили его на дрова. Будут отвечать", — написала она.

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Российские оккупанты порезали дуб на дрова
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Местные СМИ писали о вырубке дерева еще в начале января этого года.

"От дерева-старожила остался один пень. Его оккупанты покрыли декоративной галькой. Такое "произведение искусства" вполне отвечает характеру ра***стов", — указали журналисты.

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От дерева остался один пень, покрытый декоративной галькой

Очевидцы утверждали, что российские оккупанты порезали дуб на дрова.

Так называемый "член главного совета администрации" Запорожской области Владимир Рогов в Telegram написал в Teelgram о падении 700-летнего дуба в Запорожье.

"Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины. Исторические хроники гласят, что здесь собирал в 1648 году свое войско Богдан Хмельницкий. Кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко с казаками под дубом писали письмо турецкому султану", — отметил коллаборант.

Напомним, что в чилийском парке Алерс-Костеро нашли дерево фицройя из семейства кипарисовых, возраст которого может превышать 5000 лет.

В Киеве в мае 2022 года удалось спасти 400-летнюю липу Петра Могилы. Дерево находится в начале Андреевского спуска.