Порізали на дрова: ЗС РФ зрубали в Запорізькій області 600-річний дуб (фото)

Дерево було в обхваті до 6 метрів, а заввишки приблизно 40 метрів. Наразі від дуба залишився лише пеньок, який окупанти "прикрасили" декоративною галькою.

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Російські загарбники зрубали старовинний дуб, який ріс у селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області. Про це повідомила у Facebook офіцерка 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Олена Білозерська.

Вік дерева, за даними військової, майже 600 років. Його обхват — 6 метрів, а висота — 40 метрів.

"Ще одна жертва окупантів. Дуб-патріарх у селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області. Вік близько 600 років. В кінці минулого року окупанти з місцевими колаборантами спиляли його на дрова. Відповідатимуть", — написала вона.

[ + – ] Російські окупанти порізали дуб на дрова

Місцеві ЗМІ писали про вирубування дерева ще на початку січня цього року.

"Від дерева-старожила залишився лише пеньок. Його окупанти покрили декоративною галькою. Такий "витвір мистецтва" цілком відповідає характеру ра**стів", — зазначили журналісти.

[ + – ] Від дерева залишився лише пеньок, покритий декоративною галькою

Очевидці стверджували, що російські окупанти порізали дуба на дрова.

Так званий "член головної ради адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов написав у Telеgram про падіння 700-річного дуба у Запоріжжі.

"Довгий час його було визнано міністерством охорони навколишнього середовища головним історичним деревом України. Історичні хроніки свідчать, що тут збирав у 1648 році своє військо Богдан Хмельницький. Кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко з козаками під дубом писали листа турецькому султану", — зазначив колаборант.

Нагадаємо, що в чилійському парку Алерс-Костеро знайшли дерево фіцроя із сімейства кипарисових, вік якого може перевищувати 5 000 років.

У Києві в травні 2022 року вдалося врятувати 400-річну липу Петра Могили. Дерево знаходиться на початку Андріївського узвозу.