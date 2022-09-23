У Чилі виявили найстаріше дерево на планеті — "прадідусю" 5 484 року (фото)

Дерево фіцроя з ім'ям Gran Abuelo, або "прадід", пустило коріння в прохолодному сирому яру прибережних гір Чилі, де йому не загрожували ні сокири лісорубів, ні лісові пожежі. Воно може пам'ятати, як у людей зароджувалася писемність.

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У чилійському національному парку Алерс-Костеро виявили, можливо, найстаріший живий організм планети. Це дерево фіцроя (Fitzroya cupressoides) із сімейства кипарисових, яке в Чилі називають "аверсе", і його ймовірний вік — понад 5000 років. Про це повідомляє видання The Guardian.

Дерево росте в прибережних горах на території сучасного Чилі в прохолодному сирому яру за 500 км від Сантьяго, де йому не загрожували ні сокири лісорубів, ні лісові пожежі. У його товстих темних стовбурах проростають зі щілин зелені пагони, а вода струмує по його вкритій лишайником корі на лісову підстилку з деревних гілочок.

[ + – ] Fitzroya cupressoides у чилійському парку Алерс-Костеро

"Це було схоже на зелений водоспад, велике явище, що постало переді мною", — так згадує 41-річний кліматолог Джонатан Баричович про те, як він уперше зустрів дерево Gran Abuelo (прадід), будучи дитиною.

Діаметр стовбура "прадіда" — більше чотирьох метрів, а більша його частина відмерла. 30-метровий Gran Abuelo весь покритий мохом, лишайниками та навіть іншими деревами, які пустили в його тріщинах коріння.

Ще у 2020 році Баричович припустив, що Gran Abuelo може бути найстарішою рослиною на планеті й вирішив з'ясувати це. Разом зі своїм наставником і другом, дендрохронологом Антоніо Лара, вчений узяв зразок керна зі стовбура. Але оскільки через те, що внутрішня частина ствола практично згнила, вчені могли взяти лише 40% керну для аналізу. Результат був приголомшливим — проба показала вік дерева близько 2400 років.

[ + – ] Учений-кліматолог Джонатан Баричович

Не заспокоївшись на досягнутому, Баричович розпочав розробку моделі, яка дозволила б визначити вік Gran Abuelo. Взявши відомі вік інших фіцроїв у лісі та врахувавши кліматичні та природні зміни, він відкалібрував модель, яка імітувала діапазон можливого віку, і отримав разючу оцінку — 5 484 роки. Це більш ніж на шість століть більше за вік Мафусаїла — сосни в східній Каліфорнії, визнаної найстарішим у світі неколоніальним організмом. У цей час у людей на Землі тільки-но зароджувалася писемність.

[ + – ] Баричович бере керн зі стовбура "прадіда"

Баричивич вважає, що з імовірністю 80% це дерево живе понад 5 000 років, але деякі його колеги скептично відгукнулися про ці висновки. Вони стверджують, що єдиним правильним способом визначення віку є повні кільцеві керни дерев, що піддаються підрахунку. Проте вчений вважає, що його дослідження допоможуть зрозуміти, як ліси взаємодіють із кліматом.

"Гран Абуело не просто старе дерево, це капсула часу з посланням про майбутнє. Тільки в одному цьому дереві міститься запис життя за 5 000 років, і ми можемо побачити реакцію стародавньої істоти на зміни, які ми внесли в життя планети", — переконаний учений.

За його словами, дані про "прадіда" можуть допомогти експертам спрогнозувати зміни клімату на 100 років, а також революційним чином змінити здатність людей розуміти й пом'якшувати його наслідки.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Південної Африки й Австралії живуть підводні ліси, площа яких удвічі перевищує площу Індії. Дослідники з'ясували, що ліси складаються з безлічі морських водоростей, які можуть досягати заввишки десятків метрів.